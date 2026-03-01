觀霧「霧社櫻王」3月初盛開！「櫻花食堂」同步開張

白如雪的霧社櫻花是臺灣特有的原生種櫻花，花瓣潔白細緻、姿態優雅。其中，位於觀霧國家森林遊樂區的指標景觀—「霧社櫻王」，每年春季總以滿樹白花迎接遊客，今年預計於3月初進入盛開期，將再度成為山林間最受矚目的春日焦點。

配合這場春日盛宴，林業及自然保育署新竹分署特別推出「（櫻該）都找得到—櫻花食堂」集章活動，自即日起至3月15日止，於觀霧遊客中心舉辦，邀請民眾走進觀霧遊客中心、化身生態觀察家，尋找那些正在櫻花樹間覓食的「森林食客」，盛開的櫻花，同時也是森林動物們一年一度的重要餐桌。

新竹分署說明，「（櫻該）都找得到」為觀霧遊客中心自2024年起持續推動的櫻花季主題活動，透過集章體驗結合生態解說，陪伴民眾年年走進觀霧的春季森林。歷屆活動以園區可見的櫻花為設計主軸，引導遊客在蒐集紀念章的過程中，認識不同櫻花的生態特性、園區景觀與人文故事，並逐步建立友善賞花與尊重自然的觀念。本年度特別推出全新系列「櫻花食堂」印章組，將觀察視角由「看見櫻花」延伸至「理解櫻花在森林中的角色」。本屆活動以「櫻花作為森林食物來源」為核心概念，透過動物與櫻花之間的覓食關係，帶領民眾重新認識櫻花在森林食物網中的重要位置，讓集章不只是蒐集樂趣，更成為理解生態連結的入口。

活動期間，民眾可至觀霧遊客中心索取限量集章卡，依循館內動線蒐集六款印章，並參與線上生態知識問答，即有機會抽中櫻花杯墊等限定紀念好禮。考量野生動物出沒時機不定，觀霧遊客中心大廳亦設置「季節照片展示牆」，集中呈現櫻花與動物互動的珍貴生態影像，讓民眾不受時間限制，也能一覽森林中的精彩瞬間，現場並安排解說員提供專業諮詢服務。

新竹分署也提醒，霧社櫻王盛開期間，觀霧山莊前往往吸引大量賞花人潮，建議遊客可先至遊客中心參與集章活動，再前往欣賞櫻王，或賞花後順道造訪遊客中心，透過動線分流，讓整體賞花體驗更加舒適。同時呼籲民眾遵守「櫻王參觀禮儀」，不攀折枝條、不踩踏花圃、不干擾野生動物，以實際行動落實「無痕山林」精神。

春季的觀霧生機盎然，除了霧社櫻外，臺灣檫樹、馬告與笑靨花也陸續綻放，為步道增添繽紛色彩。誠摯邀請民眾在追尋霧社櫻王雪白身影的同時，放慢腳步，走進遊客中心，認識櫻花背後更豐富的森林故事。

春季的觀霧生機勃勃，不僅是多種櫻花綻放的季節，同時也是臺灣檫樹、馬告、笑靨花盛開的時期。歡迎民眾在追隨霧社櫻王之餘，放慢腳步欣賞園區步道兩旁盛開的春季花朵。活動資訊及霧社櫻花況歡迎關注「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/GuanwuNationalForest/），更多旅遊資訊請至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢。

「（櫻該）都找得到：櫻花食堂」主題活動海報。圖／森之形自然教育團隊設計

櫻花樹上的雜技演員條紋松鼠以倒掛、劈腿的矯健身手深入花叢，享用櫻花大餐。森之形自然教育團隊／提供；劉謹毓／攝影