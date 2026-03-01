快訊

爆炸、警笛聲不斷！以色列再空襲德黑蘭「心臟地帶」 伊朗首都濃煙滾滾

世界盃男籃／打了三節好球 中華隊浪費11分領先遭中國逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

觀霧「霧社櫻王」3月初盛開！「櫻花食堂」同步開張

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
來到雲海上的觀霧，走進絕美「櫻花食堂」，霧社櫻王將以千百朵雪白櫻花，款待每一位熱愛花蜜的賓客。森之形自然教育團隊／提供；林雋雅／攝影
來到雲海上的觀霧，走進絕美「櫻花食堂」，霧社櫻王將以千百朵雪白櫻花，款待每一位熱愛花蜜的賓客。森之形自然教育團隊／提供；林雋雅／攝影

白如雪的霧社櫻花是臺灣特有的原生種櫻花，花瓣潔白細緻、姿態優雅。其中，位於觀霧國家森林遊樂區的指標景觀—「霧社櫻王」，每年春季總以滿樹白花迎接遊客，今年預計於3月初進入盛開期，將再度成為山林間最受矚目的春日焦點。

配合這場春日盛宴，林業及自然保育署新竹分署特別推出「（櫻該）都找得到—櫻花食堂」集章活動，自即日起至3月15日止，於觀霧遊客中心舉辦，邀請民眾走進觀霧遊客中心、化身生態觀察家，尋找那些正在櫻花樹間覓食的「森林食客」，盛開的櫻花，同時也是森林動物們一年一度的重要餐桌。

新竹分署說明，「（櫻該）都找得到」為觀霧遊客中心自2024年起持續推動的櫻花季主題活動，透過集章體驗結合生態解說，陪伴民眾年年走進觀霧的春季森林。歷屆活動以園區可見的櫻花為設計主軸，引導遊客在蒐集紀念章的過程中，認識不同櫻花的生態特性、園區景觀與人文故事，並逐步建立友善賞花與尊重自然的觀念。本年度特別推出全新系列「櫻花食堂」印章組，將觀察視角由「看見櫻花」延伸至「理解櫻花在森林中的角色」。本屆活動以「櫻花作為森林食物來源」為核心概念，透過動物與櫻花之間的覓食關係，帶領民眾重新認識櫻花在森林食物網中的重要位置，讓集章不只是蒐集樂趣，更成為理解生態連結的入口。

活動期間，民眾可至觀霧遊客中心索取限量集章卡，依循館內動線蒐集六款印章，並參與線上生態知識問答，即有機會抽中櫻花杯墊等限定紀念好禮。考量野生動物出沒時機不定，觀霧遊客中心大廳亦設置「季節照片展示牆」，集中呈現櫻花與動物互動的珍貴生態影像，讓民眾不受時間限制，也能一覽森林中的精彩瞬間，現場並安排解說員提供專業諮詢服務。

新竹分署也提醒，霧社櫻王盛開期間，觀霧山莊前往往吸引大量賞花人潮，建議遊客可先至遊客中心參與集章活動，再前往欣賞櫻王，或賞花後順道造訪遊客中心，透過動線分流，讓整體賞花體驗更加舒適。同時呼籲民眾遵守「櫻王參觀禮儀」，不攀折枝條、不踩踏花圃、不干擾野生動物，以實際行動落實「無痕山林」精神。

春季的觀霧生機盎然，除了霧社櫻外，臺灣檫樹、馬告與笑靨花也陸續綻放，為步道增添繽紛色彩。誠摯邀請民眾在追尋霧社櫻王雪白身影的同時，放慢腳步，走進遊客中心，認識櫻花背後更豐富的森林故事。

春季的觀霧生機勃勃，不僅是多種櫻花綻放的季節，同時也是臺灣檫樹、馬告、笑靨花盛開的時期。歡迎民眾在追隨霧社櫻王之餘，放慢腳步欣賞園區步道兩旁盛開的春季花朵。活動資訊及霧社櫻花況歡迎關注「觀霧國家森林遊樂區」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/GuanwuNationalForest/），更多旅遊資訊請至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢。

「（櫻該）都找得到：櫻花食堂」主題活動海報。圖／森之形自然教育團隊設計
「（櫻該）都找得到：櫻花食堂」主題活動海報。圖／森之形自然教育團隊設計

櫻花樹上的雜技演員條紋松鼠以倒掛、劈腿的矯健身手深入花叢，享用櫻花大餐。森之形自然教育團隊／提供；劉謹毓／攝影
櫻花樹上的雜技演員條紋松鼠以倒掛、劈腿的矯健身手深入花叢，享用櫻花大餐。森之形自然教育團隊／提供；劉謹毓／攝影

冠羽畫眉是食堂裡最吵雜可愛的常客，牠們利用靈巧的「刷狀舌」深入花心，盡情享用甜蜜盛宴。森之形自然教育團隊／提供；劉謹毓／攝影
冠羽畫眉是食堂裡最吵雜可愛的常客，牠們利用靈巧的「刷狀舌」深入花心，盡情享用甜蜜盛宴。森之形自然教育團隊／提供；劉謹毓／攝影

櫻花 野生動物 森林

延伸閱讀

新北各區櫻花持續綻放中 賞櫻攻略一次看

櫻花季來了！網友熱議全台十大「賞櫻景點」出爐 想追櫻別錯過

阿里山櫻花1月搶開地方籲花季提前延長 阿管處：納入評估

一秒飛日本！800株櫻花盛開 新竹公園110周年迎粉嫩花海

相關新聞

慢性腎臟病常伴隨脹氣、便秘 醫師：多吃5類水果顧腸胃

便秘不只是肚子脹、排便不順，想大卻大不出來，排便時過於出力，長期下來可能會使直腸鬆弛。腎臟科醫師洪永祥指出，糞便在腸道停留太久，會產生更多尿毒素前驅物，例如吲哚與對甲酚，經腸道吸收後還是要靠腎臟代謝排除，等於是增加了腎臟的排毒負擔。

「小睡片刻」降心火 中醫：午睡超過30分鐘 反覺得倦怠

春天到了，因氣溫回暖、濕度增加，容易出現疲倦、嗜睡、精神不振，中醫師張家蓓表示，犯「春困」是春天常見的生理現象，因此時雨水多、潮濕悶熱，人體的陽氣生發受到濕邪影響，導致脾胃運化不佳、身體困倦。適當的午睡有助恢復體力，但時間不宜超過30分鐘，久睡精神反而變得更差。

23時49分宜蘭近海規模4.4地震 最大震度宜花4級

2月28日晚間11時49分，宜蘭縣近海發生規模4.4地震，最大震度4級，影響宜蘭及花蓮部分地區。

以為吃水餃很清淡？營養師曝「中式小點」熱量陷阱 3招教你聰明吃

每到用餐時刻，許多人喜歡點一盤水餃或鍋貼來打發一餐，以為「吃個點心墊墊胃」負擔不大，但其實這些看似無害的中式小點，熱量可能比一整個便當還要驚人！營養師張語希近日發文揭露「中式小點熱量排行榜」，其中深受大眾喜愛的「鍋貼」毫無懸念奪下熱量冠軍。

凡士林真有那麼神？藥師揭5大隱藏妙用 警告「1情況」塗了更慘

近期網路上流傳著各種凡士林的萬用招式。不過，藥師謝誌榮指出，凡士林的核心功效其實在於「鎖水」而非「補水」，並大方分享五個超實用的日常保養祕訣。同時他也嚴正警告，若遇到燙傷或想要卸妝時，千萬別拿凡士林來塗抹，以免弄巧成拙。

午休「平躺」能排毒！ 醫揭30分鐘「護腎法」助身體修復

睡眠品質不佳是許多慢性腎臟病患者面臨的共同難題。不過，只要掌握正確的午睡習慣，就能成為保護腎臟的隱藏版神隊友。腎臟科醫師洪永祥分享，對於經常失眠的腎友而言，透過短暫的午休不僅能快速提神，還能有效減輕腎臟負擔，讓受損的器官獲得喘息與修復的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。