慢性腎臟病常伴隨脹氣、便秘 醫師：多吃5類水果顧腸胃

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
腎臟科醫師洪永祥指出，腎臟病常伴隨脹氣、便秘，攝取蘋果、梨子、鳳梨、草莓、葡萄這五種水果相對安全又緩解腸道問題。本報資料照片
便秘不只是肚子脹、排便不順，想大卻大不出來，排便時過於出力，長期下來可能會使直腸鬆弛。腎臟醫師洪永祥指出，糞便在腸道停留太久，會產生更多尿毒素前驅物，例如吲哚與對甲酚，經腸道吸收後還是要靠腎臟代謝排除，等於是增加了腎臟的排毒負擔。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，腸道與腎臟健康息息相關，尤其是慢性發炎反應會造成腎小球損傷，應及早醫療介入，包括控制血壓、飲食限制及藥物治療等，延緩病情惡化。研究顯示，慢性腎臟病患者若合併便秘，腎功能惡化速度更快。

洪永祥指出，護腎第一步，就是把腸道顧好。腎臟患病需要嚴格的低鹽/低蛋白飲食限制，也要控制水果攝取，避開高鉀、高磷並控制水分。過量鉀離子可能累積在血液中，引發高血鉀症；磷則會導致磷酸鈣沉積使血管硬化狹窄及皮膚搔癢；尿量減少、水腫或嚴重高血壓時，需嚴格限水。

洪永祥建議，如果要兼顧「改善便秘」又「避免高鉀風險」，這5種水果相對安全又實用：

1.蘋果：磷、鈉含量低，富含植化素與果膠，有助增加糞便體積、促進益菌生長。

2.梨子：屬於低GI水果，含果膠與天然山梨醇，能溫和刺激腸道蠕動、利尿去水腫。

3.鳳梨：含纖維與鳳梨酵素，幫助消化、減少腸道停滯；應以新鮮鳳梨為主，避免果乾或果汁。

4.草莓：低熱量、高營養，含水溶性纖維與多酚，有助腸道菌相平衡；建議腎友控制草莓的攝取量。

5.葡萄：含有維生素C、維生素K和多種礦物質，水分高，能幫助糞便柔軟、較好排出。

洪永祥提醒，腎友記得控制水果的攝取量，以減少鉀離子攝取，分散在餐間食用，切勿一次吃完。每次約半碗切塊即可，切忌打成果汁，去掉纖維的果汁形同糖水，只增加熱量，且果汁對腎臟病患而言，可能隱藏高鉀危機。

「小睡片刻」降心火 中醫：午睡超過30分鐘 反覺得倦怠

春天到了，因氣溫回暖、濕度增加，容易出現疲倦、嗜睡、精神不振，中醫師張家蓓表示，犯「春困」是春天常見的生理現象，因此時雨水多、潮濕悶熱，人體的陽氣生發受到濕邪影響，導致脾胃運化不佳、身體困倦。適當的午睡有助恢復體力，但時間不宜超過30分鐘，久睡精神反而變得更差。

23時49分宜蘭近海規模4.4地震 最大震度宜花4級

2月28日晚間11時49分，宜蘭縣近海發生規模4.4地震，最大震度4級，影響宜蘭及花蓮部分地區。

以為吃水餃很清淡？營養師曝「中式小點」熱量陷阱 3招教你聰明吃

每到用餐時刻，許多人喜歡點一盤水餃或鍋貼來打發一餐，以為「吃個點心墊墊胃」負擔不大，但其實這些看似無害的中式小點，熱量可能比一整個便當還要驚人！營養師張語希近日發文揭露「中式小點熱量排行榜」，其中深受大眾喜愛的「鍋貼」毫無懸念奪下熱量冠軍。

凡士林真有那麼神？藥師揭5大隱藏妙用 警告「1情況」塗了更慘

近期網路上流傳著各種凡士林的萬用招式。不過，藥師謝誌榮指出，凡士林的核心功效其實在於「鎖水」而非「補水」，並大方分享五個超實用的日常保養祕訣。同時他也嚴正警告，若遇到燙傷或想要卸妝時，千萬別拿凡士林來塗抹，以免弄巧成拙。

午休「平躺」能排毒！ 醫揭30分鐘「護腎法」助身體修復

睡眠品質不佳是許多慢性腎臟病患者面臨的共同難題。不過，只要掌握正確的午睡習慣，就能成為保護腎臟的隱藏版神隊友。腎臟科醫師洪永祥分享，對於經常失眠的腎友而言，透過短暫的午休不僅能快速提神，還能有效減輕腎臟負擔，讓受損的器官獲得喘息與修復的機會。

