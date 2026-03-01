快訊

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

聽新聞
0:00 / 0:00

「小睡片刻」降心火 中醫：午睡超過30分鐘 反覺得倦怠

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
中醫師提醒適當的午睡有助恢復體力，久睡精神反而變得更差。圖／123RF
中醫師提醒適當的午睡有助恢復體力，久睡精神反而變得更差。圖／123RF

春天到了，因氣溫回暖、濕度增加，容易出現疲倦、嗜睡、精神不振，中醫師張家蓓表示，犯「春困」是春天常見的生理現象，因此時雨水多、潮濕悶熱，人體的陽氣生發受到濕邪影響，導致脾胃運化不佳、身體困倦。適當的午睡有助恢復體力，但時間不宜超過30分鐘，久睡精神反而變得更差。

張家蓓指出，春天對應中醫五行的「木」與五臟的「肝」，作息宜早睡早起，晚上11點至凌晨3點為肝膽經運行的時間，熟睡有助於肝臟修復、排毒。中醫五色養生中，青色入肝經，建議多攝取深綠色蔬菜，例如菠菜、蘆筍、青花菜、綠花椰菜、芹菜、芥藍等，有助疏肝、解鬱、促進排毒與抗氧化。

另外，春天萬物生長旺盛，順應生發之氣，正是養陽的好時機，張家蓓說，可多吃蔥、薑、蒜，促進肝臟疏泄，尤其是冬日淤積的寒氣。韭菜、香菜、芥菜、芹菜等「辛味」食材，亦有助於肝氣生發與免疫力提升；辛味食物應適量、不宜太過辛辣，以免導致腸胃不適。

愈來愈多研究證實，睡午覺有益身心健康！張家蓓強調，春天很需要午睡，每次只要睡15分鐘至30分鐘，小睡片刻不僅能消除疲勞，增強免疫力、提升下午專注力與緩解壓力。如果超過1小時以上，當身體進入不容易醒的深層睡眠期，被叫醒反而會使人產生頭昏、疲累，因為腦部中樞神經還處於關閉狀態。

張家蓓提醒，午覺睡太久會導致晚上失眠，形成惡性循環。如果不小心睡太久，建議起來時可以喝杯溫水、伸展身體，或是到戶外走走呼吸新鮮空氣提神。午睡要維持規律，每天固定小睡比周末假期久睡來得好，若以彌補平日睡眠債的方式，恐擾亂生理時鐘

張家蓓說，初春天氣變化大，外出仍要注意保暖，睡覺時也切勿立即脫去冬衣，遵循「下厚上薄」原則，長褲和厚襪能有效保暖，防止寒濕從足部進入。日常作息保持6至8小時的規律睡眠，建議在晚上11點前入睡，順應生理時鐘，讓身體真正進入修復與深層休息。

中醫 生理時鐘

延伸閱讀

午休「平躺」能排毒！ 醫揭30分鐘「護腎法」助身體修復

今天開工！春節9天長假結束 專家3招緩解「收假症候群」

中醫「五行養生」 五色五味調理臟腑

勿熬夜追劇！春節長假 規律作息助好眠

相關新聞

「小睡片刻」降心火 中醫：午睡超過30分鐘 反覺得倦怠

春天到了，因氣溫回暖、濕度增加，容易出現疲倦、嗜睡、精神不振，中醫師張家蓓表示，犯「春困」是春天常見的生理現象，因此時雨水多、潮濕悶熱，人體的陽氣生發受到濕邪影響，導致脾胃運化不佳、身體困倦。適當的午睡有助恢復體力，但時間不宜超過30分鐘，久睡精神反而變得更差。

天天1杯手搖飲增26%糖尿病風險 營養師授控糖護心5守則

過完年了，不少人血糖數值異常、居高不下，主要是年節期間高糖飲食與作息不正常，導致血糖劇烈波動，長期恐致胰島素分泌過度，發展為第2型糖尿病。新竹國泰醫院營養師高詩棋表示，年節大魚大肉、糖分油脂攝取過多，除了肥胖，高油脂、高鹽分也會增加肝腎發炎及心血管危機。

台中搭高鐵竟肉眼能看見「玉山」本尊 遊客驚喜

玉山是東北亞最高峰，是台灣最高山岳，也是許多人心中的精神象徵。玉山國家公園管理處蒐集各地民眾拍攝的玉山影像，發現中南部多處地點，只要天氣晴朗、視野良好，肉眼就能遠眺玉山主峰挺拔的身影，有民眾在台中高鐵就拍到玉山。

吳中純罹淋巴癌不到一個月猝逝 醫：這風暴出現…只能與時間賽跑了

前主播吳中純罹患淋巴癌，竟不到一個月猝逝，震驚各界，顛覆了對淋巴癌「治癒率高」的認知。 台北榮總內科部血液科主任蕭樑材表示，從媒體報導的資訊研判，患者為罹患「侵襲性成熟T細胞淋巴瘤」，此種淋巴癌容易合併「嗜血症候群」，其為罹患癌症後，引起細胞激素風暴，一旦風暴出現，自體免疫系統會攻擊全身器官，病情將十分危急，「每天只能與時間賽跑」，最後因而猝逝。

影／武陵櫻花季最後一天管制 遊客賞花看櫻花鋪滿步道

今天是武陵櫻花季交通管制最後一天，也是228連假最後一天，昨晚山上下雨，許多櫻花已被雨打落，遊客欣賞時說，櫻花鋪滿的步道，也是另一種美。

228連假收假日 省道下午13地雷路段曝光

今天是228連假第2天，也是收假日，省道截至上午9時交通順暢，預估今下午包含台9線蘇花路廊北向等13路段恐塞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。