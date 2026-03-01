以為吃水餃很清淡？營養師曝「中式小點」熱量陷阱 3招教你聰明吃

每到用餐時刻，許多人喜歡點一盤水餃或鍋貼來打發一餐，以為「吃個點心墊墊胃」負擔不大，但其實這些看似無害的中式小點，熱量可能比一整個便當還要驚人！營養師張語希近日發文揭露「中式小點熱量排行榜」，其中深受大眾喜愛的「鍋貼」毫無懸念奪下熱量冠軍。

張語希在臉書粉專整理出常見的10款中式小點熱量（為網路資料平均值，各家略有差異），前三名是不少人的正餐首選，一不小心就會攝取過多熱量：

第1名 鍋貼（10顆）：753大卡

外皮煎得金黃酥脆、也吸飽了滿滿油脂，熱量直接飆升。

第2名 小籠包（8顆）：520大卡

一口咬下爆汁的鮮甜口感，其實暗藏滿滿的肥肉與油香。

第3名 水餃（10顆）：500大卡

雖然是水煮，但內餡的肥肉比例才是熱量多寡的關鍵。

張語希分析，這些中式小點之所以成為熱量炸彈，主要有三個原因：「油脂含量高」，為了追求多汁滑順的口感，絞肉內餡通常會混入大量肥肉，且麵皮多為「精緻澱粉」，消化吸收快，吃完很容易又感到飢餓；最後，小小一顆也在「份量上難以控制」，常讓人產生「再吃一個就好」的錯覺，不知不覺就掃盤爆量。

想要享受中式美食又不想身材走樣？張語希建議掌握以下三個小訣竅：

1.選對餡料： 優先選擇高麗菜、韭菜等蔬菜比例較高的口味，內餡組成相對單純，能有效減少肥肉的攝取。 2.蒸煮優先： 烹調方式大有學問，蒸、煮比起煎或炸更加健康，用油量更少，例如選擇蒸餃就會比鍋貼來得好。 3.醬料少沾： 醬油膏、香油或辣油等沾醬都含有額外熱量，盡量吃原味或少沾一點，有助於控制總熱量。

最後，張語希也提醒，享用這些澱粉類小點時，建議額外點一份燙青菜或豆干、滷蛋等蛋白質來源，不僅能維持營養均衡，更能增加飽足感，避免一口氣吃進太多顆水餃或鍋貼。