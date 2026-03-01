美伊衝突國際油價漲 台塑石化：汽油2日起調漲2角

美國與以色列聯手轟炸伊朗，中東局勢緊繃，國際油價上揚。台塑石化今天下午宣布，明天2日凌晨1時起，每公升汽油批售價格調漲0.2元，柴油調漲0.4元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑石化表示，國際油價先受美國商業原油庫存大幅增加，以及石油輸出國家組織（OPEC+）可能於4月小幅增產預期而下跌，隨後因美伊談判陷入僵局，市場對中東原油供應前景的不確定性升溫，促使油價反彈，週均價高於上週。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定2日凌晨1時開始，汽油批售價格每公升漲0.2元，柴油調漲0.4元，市場零售價格由加油站自行決定。

調整後，台塑石化直營加油站台亞石油油品牌告價最新如下，92無鉛汽油每公升27.4元、95+無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.8元。