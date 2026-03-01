凡士林真有那麼神？藥師揭5大隱藏妙用 警告「1情況」塗了更慘

近期網路上流傳著各種凡士林的萬用招式，不過藥師謝誌榮指出，凡士林的核心功效其實在於「鎖水」而非「補水」，並大方分享五個超實用的日常保養祕訣。同時他也嚴正警告，若遇到燙傷或想要卸妝時，千萬別拿凡士林來塗抹，以免弄巧成拙。

謝誌榮藥師在臉書粉專「藥師HOW棒」發文解釋，凡士林的物理特性是能在肌膚表層形成一道厚實的保護膜，藉此阻擋內部水分蒸發，因此只要用對地方，不需花大錢也能達到驚豔的保養效果。

他特別推薦五種隱藏版用法：

儘管擁有多元的妙用，但謝誌榮強調，凡士林絕對不是無所不能的萬靈丹，最關鍵的觀念是「它無法為肌膚補充水分」，因此絕對不能用來取代日常的保濕精華液或乳液。在禁忌用途方面，他呼籲民眾不要拿凡士林來當作卸妝產品，因為其質地過於厚重封閉，極易導致毛孔嚴重堵塞進而引發痘痘等肌膚問題。

更重要的是，當皮膚出現濕疹或是遭到燙傷時，千萬不能隨意塗抹凡士林當作急救偏方。謝誌榮提醒，凡士林並不具備任何消炎或醫療修復的成分，如果在燙傷初期塗抹，封閉的特性反而會將熱氣悶在皮膚組織內，導致傷害加深。面對肌膚病灶或受傷，正確的做法仍是尋求專業醫師協助，並使用具有真正療效的藥膏。