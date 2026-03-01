快訊

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

凡士林真有那麼神？藥師揭5大隱藏妙用 警告「1情況」塗了更慘

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然凡士林用途廣泛，但專家警告切勿將其用於卸妝、燙傷等特殊情形。聯合報系資料照
雖然凡士林用途廣泛，但專家警告切勿將其用於卸妝、燙傷等特殊情形。聯合報系資料照

近期網路上流傳著各種凡士林的萬用招式，不過藥師謝誌榮指出，凡士林的核心功效其實在於「鎖水」而非「補水」，並大方分享五個超實用的日常保養祕訣。同時他也嚴正警告，若遇到燙傷或想要卸妝時，千萬別拿凡士林來塗抹，以免弄巧成拙。

謝誌榮藥師在臉書粉專「藥師HOW棒」發文解釋，凡士林的物理特性是能在肌膚表層形成一道厚實的保護膜，藉此阻擋內部水分蒸發，因此只要用對地方，不需花大錢也能達到驚豔的保養效果。

他特別推薦五種隱藏版用法：

一、當雙唇乾燥脫皮時，直接塗抹就能當作極佳的護唇膏。

二、針對身體容易粗糙摩擦的部位，抹上凡士林能有效鎖住水分、告別乾裂。

三、在乾燥的髮尾抹上微量，就能瞬間撫平毛躁。

四、若在家自己染髮，事前沿著髮際線塗抹一圈，即可完美防止染劑沾染頭皮。

五、在夾睫毛前先塗抹一點凡士林，能讓睫毛的捲翹度更加持久。

儘管擁有多元的妙用，但謝誌榮強調，凡士林絕對不是無所不能的萬靈丹，最關鍵的觀念是「它無法為肌膚補充水分」，因此絕對不能用來取代日常的保濕精華液或乳液。在禁忌用途方面，他呼籲民眾不要拿凡士林來當作卸妝產品，因為其質地過於厚重封閉，極易導致毛孔嚴重堵塞進而引發痘痘等肌膚問題。

更重要的是，當皮膚出現濕疹或是遭到燙傷時，千萬不能隨意塗抹凡士林當作急救偏方。謝誌榮提醒，凡士林並不具備任何消炎或醫療修復的成分，如果在燙傷初期塗抹，封閉的特性反而會將熱氣悶在皮膚組織內，導致傷害加深。面對肌膚病灶或受傷，正確的做法仍是尋求專業醫師協助，並使用具有真正療效的藥膏。

