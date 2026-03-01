午休「平躺」能排毒！ 醫揭30分鐘「護腎法」助身體修復

睡眠品質不佳是許多慢性腎臟病患者面臨的共同難題，不過只要掌握正確的午睡習慣，就能成為保護腎臟的隱藏版神隊友。腎臟科醫師洪永祥分享，對於經常失眠的腎友而言，透過短暫的午休不僅能快速提神，還能有效減輕腎臟負擔，讓受損的器官獲得喘息與修復的機會。

洪永祥醫師在臉書粉專解釋，午睡之所以具有護腎功效，關鍵在於人體採取「平躺」姿勢休息時，回流至腎臟的血流量會顯著增加，這有助於腎臟進行更有效率的過濾與排毒運作。此外，對於夜間睡眠品質不佳的民眾來說，適度的午睡能降低交感神經活性，有效緩解身體因失眠所引發的發炎反應，對整體腎臟健康帶來極大的正面助益。

然而，午覺絕非睡得越久越好，想要達到護腎效果，必須掌握時間長度、睡姿與時機等重要關鍵。在時間長度方面，最完美的午睡時間落在20至30分鐘之間，若睡得太久、進入深層睡眠才被叫醒，反而會產生「睡眠慣性」，導致醒來後頭暈腦脹，甚至干擾夜間的睡眠品質。

在睡姿的選擇上，應盡量保持平躺或靠在舒適的躺椅上。洪永祥特別提醒，務必避免直接「趴在桌上睡」，因為趴睡不僅會壓迫腹部臟器，還會影響血管順暢，阻礙血液循環，反而完全達不到護腎的目的。最後，午休的時間點建議安排在下午兩點以前，若太晚午休恐會打亂夜晚的作息，讓失眠問題陷入惡性循環。醫師呼籲，腎臟不好的民眾不妨每天給自己一個短暫的充電時光，睡得好，腎臟才會跟著好。