中東領空關閉 觀光署：28團、773人受影響

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

以色列對伊朗發動空襲，造成中東多國領空一度關閉，連帶衝擊往返中東及部分歐洲航線。觀光署表示，經洽主要承作國外團體旅遊的旅行社，目前約有28個旅行團、773名旅客受影響（含去程與回程），已請相關業者啟動應變機制，盡速協助旅客改訂替代航班，降低衝擊。

觀光署指出，針對旅客參加旅行社辦理之中東或歐洲團體行程，若因戰爭因素導致中東領空關閉、航班取消，屬不可歸責於雙方當事人事由，依「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第14點規定，旅客如取消行程，旅行社於扣除行政規費及已支付之必要費用後，應將餘款退還旅客。旅客亦可與旅行社協調延後出團或轉團等替代方案。

此外，若旅客於旅途中因航班取消滯留當地，依同契約第20點規定，所增加之必要費用應由旅行社負擔，不得另向旅客收取；若因行程縮減產生費用減少情形，旅行社則應將差額退還旅客。

觀光署強調，將持續關注中東情勢及航班調整狀況，並適時對外說明最新發展，確保旅客權益。

中東 以色列 觀光署

