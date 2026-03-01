快訊

228收假日國5北向紫爆 下午易塞仍有11路段

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
今天是228連假收假日，高速公路局指出，預估今日交通量下修為97百萬車公里。上午國道車多路段主要為國5北向頭城路段，其餘路段行車大致順暢。聯合報系資料照
今天為228連假收假日，目前國5宜蘭到頭城北向路段車多紫爆，時速只有14公里。

高公局指出，截至上午11時，國道全線交通量為24.2百萬車公里，受到天候影響，預估今日交通量下修為97百萬車公里。上午國道車多路段主要為國5北向頭城路段，其餘路段行車大致順暢。

高公局表示，今日截至11時，共發生11件事故，經高公局與公警局合作處理，均在短時間內排除，對整體車流影響有限。

高公局預估今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段；建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

國道 高速公路 高公局

