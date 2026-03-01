快訊

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

台歐盟品種權合作跨大步！品種權採認擴大納入文心蘭

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台灣與歐盟在植物品種保護合作上迎來重大突破。農業部與歐盟簽署「台歐盟相互採認蝴蝶蘭及文心蘭品種權檢定報告行政協定」，未來台灣育種者向歐盟申請蝴蝶蘭與文心蘭品種權，經我國農業部出具品種檢定報告，可免除在歐盟進行重複檢定之冗長程序，以最快的速度取得品種權，有助於業者拓展歐洲市場，更象徵臺歐經貿關係邁向新高度。

農業部表示，我國自2016年起即與歐盟展開品種權合作，2019年簽署相互採認蝴蝶蘭品種檢定報告行政協定，並於2023年續簽行政協定，大幅減少育種者申請時間及費用，成效顯著。

為進一步深耕歐洲市場及呼應國內文心蘭產業的強烈需求，農業部積極推動擴大合作範圍，經多次的協商與技術調和，終於達成共識，將文心蘭納入相互採認的範疇。本次協定的簽署，不僅延續雙方在蝴蝶蘭品種權的成功經驗，更為文心蘭產業開闢了外銷通道。未來台灣優質的蝴蝶蘭及文心蘭品種進入歐盟市場，將可快速獲得品種權保護，確保台灣在全球蘭花供應鏈的核心地位。

農業部強調，未來將持續以台歐盟合作為典範，將合作經驗擴散至其他具外銷潛力的作物，透過強大的品種權保護機制，確保台灣育種家的心血在全球市場獲得應有的保障與收益，為台灣農業開拓更寬廣的永續商機。

歐盟 農業部 蝴蝶蘭

延伸閱讀

方元沂／馬年永續新格局

農業部公告比利時為豬瘟非疫區 歐洲經貿辦表達歡迎

臺灣國際蘭展暨花卉科技展今開園 黃偉哲：只要夠強 世界就會為你開路

2026台灣國際蘭展開展 大批民眾入園賞蘭

相關新聞

天天1杯手搖飲增26%糖尿病風險 營養師授控糖護心5守則

過完年了，不少人血糖數值異常、居高不下，主要是年節期間高糖飲食與作息不正常，導致血糖劇烈波動，長期恐致胰島素分泌過度，發展為第2型糖尿病。新竹國泰醫院營養師高詩棋表示，年節大魚大肉、糖分油脂攝取過多，除了肥胖，高油脂、高鹽分也會增加肝腎發炎及心血管危機。

台中搭高鐵竟肉眼能看見「玉山」本尊 遊客驚喜

玉山是東北亞最高峰，是台灣最高山岳，也是許多人心中的精神象徵。玉山國家公園管理處蒐集各地民眾拍攝的玉山影像，發現中南部多處地點，只要天氣晴朗、視野良好，肉眼就能遠眺玉山主峰挺拔的身影，有民眾在台中高鐵就拍到玉山。

吳中純罹淋巴癌不到一個月猝逝 醫：這風暴出現…只能與時間賽跑了

前主播吳中純罹患淋巴癌，竟不到一個月猝逝，震驚各界，顛覆了對淋巴癌「治癒率高」的認知。 台北榮總內科部血液科主任蕭樑材表示，從媒體報導的資訊研判，患者為罹患「侵襲性成熟T細胞淋巴瘤」，此種淋巴癌容易合併「嗜血症候群」，其為罹患癌症後，引起細胞激素風暴，一旦風暴出現，自體免疫系統會攻擊全身器官，病情將十分危急，「每天只能與時間賽跑」，最後因而猝逝。

影／武陵櫻花季最後一天管制 遊客賞花看櫻花鋪滿步道

今天是武陵櫻花季交通管制最後一天，也是228連假最後一天，昨晚山上下雨，許多櫻花已被雨打落，遊客欣賞時說，櫻花鋪滿的步道，也是另一種美。

228連假收假日 省道下午13地雷路段曝光

今天是228連假第2天，也是收假日，省道截至上午9時交通順暢，預估今下午包含台9線蘇花路廊北向等13路段恐塞。

今降雨區北移 吳德榮：明午鋒面再南下周二雨帶由北而南通過

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。