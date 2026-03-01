快訊

協助企業申報與碳查驗 環境部最快一周內成立「CBAM服務平台」

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
歐盟CBAM自2023年10月進入過渡期，並於今年起正式實施。圖／聯合報系資料照
歐盟CBAM自2023年10月進入過渡期，並於今年起正式實施。圖／聯合報系資料照

為共同應對全球氣候變遷挑戰並鞏固綠色供應鏈，環境部長彭啓明近日率團拜會歐盟相關機構，就氣候與環境議題、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、循環經濟等議題進行交流，且向歐方明確傳遞即使國際政經局勢劇烈變動，雙方達成高度共識。環境部也將於最快一周內成立「CBAM服務平台」，協助企業在申報與碳查驗提供協助。

彭啓明指出，台灣已成立由賴清德總統親自主持的「國家氣候變遷對策委員會」，從國家最高戰略層級推動淨零轉型，也設定了具企圖心的NDC 3.0目標，預計2035年將較基準年2005年減碳38±2%。此外，台灣已於2025年正式啟動碳費徵收機制，未來更將推動與國際接軌的排放交易系統（ETS），台歐將在氣候治理、循環經濟及環境治理等三大行動支柱深化夥伴關係。

彭啓明表示，歐盟CBAM今年已經正式上路，站在促成雙邊貿易便利化與確保公平競爭的角度，已向歐方提出務實的政策對接訴求。歐方對台灣提出的碳費扣減技術細節及查驗機構互認機制表達正面肯定，並確認其針對中小企業的簡化措施同樣適用於台灣企業。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀指出，為解決實務執行上的技術障礙與預設排放值等問題，雙方同意建立定期的技術溝通管道，鼓勵臺灣企業直接參與歐盟相關法規公共諮詢，藉由雙向對話降低中小企業合規的行政成本，最快1周內可建立「CBAM服務平台」，若業者產品賣到歐盟有受到CBAM影響，業者可自願登陸，透過登錄的碳排數據，好知道如何在查驗和申報上能提供什麼協助。

蔡玲儀指出，根據歐盟執委會公布的2023年至2025年的前20大產品進口國，我國以374萬噸名列第13名，主要出口歐盟產品以螺絲、螺帽為大宗，以及不鏽鋼、合金鋼等板材。

