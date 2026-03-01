快訊

伊朗爆戰火！1張機票跟房子一樣貴 大馬士革飛上海傳天價「2540萬」

海綿也擦不乾淨？達人用廚房1物就能清除水龍頭水垢「快速恢復光澤」

聽新聞
0:00 / 0:00

228連假最後一天桃機報到系統當機 報到櫃檯大排長龍

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園報導
桃園國際機場第一、第二航廈上午發生報到系統全面當機情況，現場各航空公司櫃檯前一度出現旅客大排長龍情形。記者葉信菉／攝影
桃園國際機場第一、第二航廈上午發生報到系統全面當機情況，現場各航空公司櫃檯前一度出現旅客大排長龍情形。記者葉信菉／攝影

228連假最後一天，桃園國際機場第一、第二航廈上午卻發生報到系統全面當機情況，現場各航空公司櫃檯前一度出現旅客大排長龍情形。

機場公司表示，此次為SITA國際系統連線異常所致，為確保旅客行程如期啟程，已於第一時間啟動備援機制，協調航空公司、地勤及相關單位，將部分出境報到及行李託運作業改為人工作業模式，全力維持出境流程與現場通行順暢。目前統計，因SITA系統異常因素延誤起飛有1班：DL68，延後1小時，影響旅客304人。

機場公司指出，系統異常期間，第一、第二航廈櫃檯報到系統、CUSS自助報到設備（含A1及A3）及登機門系統均改採人工作業；自助行李託運（SBD）則維持正常運作，部分航空公司也引導旅客先以手機完成網路報到後，再利用SBD辦理行李託運。經SITA公司修復故障設備後，目前櫃檯報到系統連線已恢復正常。

為加速後續疏運作業，機場公司已強化現場人力調度與旅客引導措施，並提醒旅客提早抵達機場，留意航空公司公告及現場指示，配合作業安排，以順利完成報到及登機程序。

桃園機場 連假 機場 櫃檯

延伸閱讀

中東戰爭勢影響航班 桃機今取消4班往返航線

桃園機場報到系統大當機 民眾酸：沒被轟炸就自己攤了

桃園國際機場開航47周年 預計投入7724億元提升國門競爭力

春節疏運落幕 金門航空站單向疏運2.8萬人聯合候補上千人

相關新聞

天天1杯手搖飲增26%糖尿病風險 營養師授控糖護心5守則

過完年了，不少人血糖數值異常、居高不下，主要是年節期間高糖飲食與作息不正常，導致血糖劇烈波動，長期恐致胰島素分泌過度，發展為第2型糖尿病。新竹國泰醫院營養師高詩棋表示，年節大魚大肉、糖分油脂攝取過多，除了肥胖，高油脂、高鹽分也會增加肝腎發炎及心血管危機。

台中搭高鐵竟肉眼能看見「玉山」本尊 遊客驚喜

玉山是東北亞最高峰，是台灣最高山岳，也是許多人心中的精神象徵。玉山國家公園管理處蒐集各地民眾拍攝的玉山影像，發現中南部多處地點，只要天氣晴朗、視野良好，肉眼就能遠眺玉山主峰挺拔的身影，有民眾在台中高鐵就拍到玉山。

吳中純罹淋巴癌不到一個月猝逝 醫：這風暴出現…只能與時間賽跑了

前主播吳中純罹患淋巴癌，竟不到一個月猝逝，震驚各界，顛覆了對淋巴癌「治癒率高」的認知。 台北榮總內科部血液科主任蕭樑材表示，從媒體報導的資訊研判，患者為罹患「侵襲性成熟T細胞淋巴瘤」，此種淋巴癌容易合併「嗜血症候群」，其為罹患癌症後，引起細胞激素風暴，一旦風暴出現，自體免疫系統會攻擊全身器官，病情將十分危急，「每天只能與時間賽跑」，最後因而猝逝。

影／武陵櫻花季最後一天管制 遊客賞花看櫻花鋪滿步道

今天是武陵櫻花季交通管制最後一天，也是228連假最後一天，昨晚山上下雨，許多櫻花已被雨打落，遊客欣賞時說，櫻花鋪滿的步道，也是另一種美。

228連假收假日 省道下午13地雷路段曝光

今天是228連假第2天，也是收假日，省道截至上午9時交通順暢，預估今下午包含台9線蘇花路廊北向等13路段恐塞。

今降雨區北移 吳德榮：明午鋒面再南下周二雨帶由北而南通過

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。