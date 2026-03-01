228連假最後一天桃機報到系統當機 報到櫃檯大排長龍

228連假最後一天，桃園國際機場第一、第二航廈上午卻發生報到系統全面當機情況，現場各航空公司櫃檯前一度出現旅客大排長龍情形。

機場公司表示，此次為SITA國際系統連線異常所致，為確保旅客行程如期啟程，已於第一時間啟動備援機制，協調航空公司、地勤及相關單位，將部分出境報到及行李託運作業改為人工作業模式，全力維持出境流程與現場通行順暢。目前統計，因SITA系統異常因素延誤起飛有1班：DL68，延後1小時，影響旅客304人。

機場公司指出，系統異常期間，第一、第二航廈櫃檯報到系統、CUSS自助報到設備（含A1及A3）及登機門系統均改採人工作業；自助行李託運（SBD）則維持正常運作，部分航空公司也引導旅客先以手機完成網路報到後，再利用SBD辦理行李託運。經SITA公司修復故障設備後，目前櫃檯報到系統連線已恢復正常。

為加速後續疏運作業，機場公司已強化現場人力調度與旅客引導措施，並提醒旅客提早抵達機場，留意航空公司公告及現場指示，配合作業安排，以順利完成報到及登機程序。