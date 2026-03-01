快加油！台灣中油自明日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元及0.4元

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
快去加油！台灣中油自明日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元及0.4元。圖／本報資料照片
台灣中油公司自明（2）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升27.0元。

台灣中油表示，本周受國際政經情勢波動及美國東部暴風雪影響能源供應等因素影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲1.6元及0.8元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收1.4元及0.4元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅措施（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，115年累計至1月底止，台灣中油共吸收約0.14億元。

油價 國際油價 美國

