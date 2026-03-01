快訊

時隔近1年 枋山陸域風電明再闖環評

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部明天將召開「枋山風力發電計畫專案小組第2次初審」。圖／取自環境部環評書件系統
環境部明天將召開「枋山風力發電計畫專案小組第2次初審」。圖／取自環境部環評書件系統

距離上次初審將近1年，環境部明天將召開「枋山風力發電計畫專案小組第2次初審」，本案規畫於屏東縣枋山鄉楓港村設置8部風機，楓港村也是前總統蔡英文的故鄉。據了解，楓林部落環評前將到場開記者會抗議，而環境部長彭啓明也多次表態不支持陸域風機的開發，因此明天的審查也讓各界矚目。

本案開發場址為屏東縣枋山鄉楓港村農地，原規畫建置風力發電機組10座，後來為了降低噪音及眩影影響，以減輕民眾及獅子國中師生疑慮，本次風機數量由10座減少至8座，總裝置容量約32至40MW。

前次初審中，環評委員認為，鳥類觀察記錄過少，應提出具體的減輕對策，要求開發單位加強生態調查努力量，蒐集相關機關、民間團體的鄰近鳥類及蝙蝠生態調查成果資料，研提影響減輕對策及具體營運管理規畫。

開發單位屏盛股份有限公司在上次初審未通過後，召開數次說明會爭取更多地方支持，不過在當地仍有許多抗議，其中也被批評忽略部落諮商同意權，甚至有人在會中不歡而散。枋山鄉公所去年6月在說明會中也強調，本案開發的場址是枋山最平坦的農業區，無法認同這樣的開發案。

據了解，楓林部落鄉親在明天將於上午9時30分環評前於環境部前召開記者會，枋山·獅子反風車自救會會長王光盛、楓港社區發展協會執行長黃隆献、楓林村長宋銘德等均會出席，也將在審查會議中登記發言，要求環評委員嚴格把關，切莫讓風機開發破壞在地生活品質與楓港溪珍貴生態。

對於陸域風機帶來的許多環境、健康、生態等爭議，居民也屢屢組成自救會抗議，彭啓明已多次表態，陸域風機所帶來的噪音、眩影等負面影響，以及風機所在的500公尺內確實不適合人和動物生存，自己並不支持陸域風機的開發，但尊重環評委員的審議。

根據「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」第29條規定，任一風機基座中心與最近建築物邊界的直線距離500公尺以下，應實施環境影響評估。環境部先前則表示，由於陸域風機一蓋下去就會存在至少20年，陸域風電不排除未來都會需要進行環評。

