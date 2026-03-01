快訊

周三前易下雨元宵節雨最多 氣象署：周二降溫明顯高山恐下雪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
周三之前持續受鋒面及華南雲雨區影響，天氣不穩定，容易下雨，周四之後水氣減少，降雨趨緩。本報資料照片
中央氣象署預報員張承傳上午指出，周三之前持續受鋒面及華南雲雨區影響，天氣不穩定，容易下雨，周四之後水氣減少，降雨趨緩。周一上午中部以及周二西半部雨勢大，周二元宵節，鋒面通過之後，再加上受華南雲區東移，是本周降雨最多的一天，且周二東北季風增強，各地明顯轉涼，3500公尺以上高山有零星降雪機率。此外，周日金馬、周日晚及周一中部以北局部霧。周二

張承傳說，今受東北季風減弱但受華南雲系東移，清晨包括中部以北及東半部普遍降雨，但白天之後水氣減少，降雨比清晨減緩。白天高溫慢慢回升，各地可達25-28度，中南部29到30度。

降雨趨勢方面，張承傳指出，明天鋒面南下，降雨會慢慢增多，清晨及上午中部以北局部較大雨勢，東半部、南部山區有局部短暫陣雨，其他地區零星降雨；周二元宵節，鋒面通過之後，再加上受華南雲區東移，是本周降雨最多的一天，西半部局部較大雨勢，東半部也有局部短暫陣雨。

張承傳表示，周三南華雲系水氣減少，降雨較周二少，北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫雨；周四之後水氣一天比一天減少，周四東北季風減弱，但北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫雨。周五東北季風增強，但水氣減少，以迎風面降雨為主，周六水氣更為減少，天氣逐漸轉乾，剩下基隆北海岸及東半部、北部山區下雨。

溫度方面，張承傳說，今高溫回升，各地可達25-28度，明天更高，各地26-30度。周二東北季風增強降雨明顯，各地氣溫明顯下降，北部白天高溫只有17-18度，跟周一溫差約10度。周三持續受東北季風影響，北部及東北部整天偏涼，高溫約19、20度，中南部高溫有24、25度，低溫變化不大，維持15、16度。

張承傳指出，周四東北季風減弱，氣溫回升，北台灣高溫23、24度，中南部27度。周五東北季風再度增強，影響到周六，周五、周六北台灣高溫再度下降，約18、19度，中南部影響不大，高溫仍有27、28度。

今天天氣。圖／中央氣象署提供
未來一周氣溫趨勢。圖／中央氣象署提供
周四到周六降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
明起到周三降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
