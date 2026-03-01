中東戰爭亂旅遊 觀光署：28團、773名台灣旅客受影響

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
美國以色列2月28日聯手攻擊伊朗後，遭到伊朗反擊。圖為以色列特拉維夫市遭到伊朗導彈報復攻擊，冒出煙火。(路透) 路透通訊社
美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。交通部觀光署表示，目前約有28團、773名旅客受影響，已請各旅行社妥為因應。

美國和以色列昨（2月28日）對伊朗發動空襲行動，中東情勢急遽升溫，全球最繁忙的杜拜機場更傳出遭攻擊，多家航空公司陸續宣布暫停或調整中東航線。目前有經營台北航線的阿聯酋航空（Emirates）及阿提哈德航空（Etihad）均取消航班，其中也包含台北直飛中東航線。

針對以色列對伊朗空襲，導致中東領空關閉，受影響之旅行團一事，觀光署表示，經洽詢主要辦理國外團體旅遊的旅行社，回報約有28團、773名旅客受影響（包含去程及回程）。觀光署已請各相關旅行社妥為因應，像是尋找替代航班載運旅客，以減少對團體旅遊的影響。觀光署將持續關注及適時回應。

觀光署指出，旅客參加旅行社辦理之中東或歐洲團，因戰爭影響致中東領空關閉航班取消，屬於不可歸責於雙方當事人之事由，旅客取消行程得依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點規定辦理，即旅行社於扣除行政規費及已支付之必要費用後應將餘款退還旅客。惟旅客亦得與旅行社協調延後出團或轉團。

另外，旅遊途中因航班取消致旅客滯留當地，依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第20點規定，所增加之費用，應由旅行社負擔，不得向旅客收取；所減少之費用，應退還旅客。

