桃園機場報到系統大當機 民眾酸：沒被轟炸就自己癱了

今天是228連假收假日，仍有不少民眾安排出國行程，但今早卻傳出桃園機場報到系統大當機，機票只能用手寫，現場等到報到民眾也大排長龍，有人表示「等了1小時前進5步」，氣憤到不行，甚至有人酸「杜拜是機場被轟所以癱瘓，桃機連打都沒打就自己攤了」；桃園機場公司表示，SITA系統連線狀況，第一時間主動啟動備援機制，目前櫃檯報到系統連線恢復正常。

今仍有不少民眾安排出國行程，卻遇到桃園機場發生報到系統當機，不少民眾在社群發文表示，「第一次遇到機場系統癱瘓，要手寫辦登記，已經一小時然後沒動靜」、「排隊等了1小時後前進5步」；也有人嘲諷說，「杜拜是機場被轟炸所以癱瘓，（桃園機場）這是連打都沒打自己就攤了」。

對此，機場公司表示，針對今（1 日）SITA系統連線狀況，桃園機場為確保旅客行程能夠如時啟程，已於第一時間主動啟動備援機制，立即協調航空公司、地勤及相關單位將部分出境報到及行李託運切換人工作業模式，全力確保現場運作與旅客通行順暢。

機場公司表示，狀況發生時第一、第二航廈櫃檯報到系統、CUSS自助報到設備（含A1及A3）及登機門系統均已改採人工作業。自助行李託運(SBD)目前如常，部分航空公司請旅客使用手機網路報到後，使用SBD託運行李。經SITA公司修復故障設備後，目前櫃檯報到系統連線恢復正常。

為利後續疏運，機場公司已加強現場人力調度與旅客引導，並提醒旅客提早抵達機場，配合現場作業安排，以利順利完成報到及登機程序。

機場公司表示，目前統計，因SITA系統異常因素延誤起飛有達美航空（DL68）1班，延後1小時，旅客304人。