聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
圖為玉山的輪廓，玉山主峰在右、玉山北峰在左。圖／玉管處提供
圖為玉山的輪廓，玉山主峰在右、玉山北峰在左。圖／玉管處提供

玉山是東北亞最高峰，是台灣最高山岳，也是許多人心中的精神象徵。玉山國家公園管理處蒐集各地民眾拍攝的玉山影像，發現中南部多處地點，只要天氣晴朗、視野良好，肉眼就能遠眺玉山主峰挺拔的身影，有民眾在台中高鐵就拍到玉山。

玉管處指出，玉山長久以來，矗立於中央山脈之巔，不僅代表台灣地理高度的極致，也是國人的精神寄託，象徵堅定與守護。對許多台灣人而言，登玉山是一項人生目標；對尚未攀登的人來說，遠望山形，同樣能感受到與土地連結的力量。

多數人知道登玉山不容易，但要看到玉山其實不難，不用親臨玉山周邊才能看見其壯麗風貌，實際上，只要天空清澈、能見度高，就可能在遠方山巒之從都會區到交通樞紐都有觀賞機會，就連在高鐵台中站候車，也能一睹其最為尖挺的峰頂。

玉管處表示，民眾若是搭車行經台中、南投、彰化、雲林、嘉義等地，無論行駛於省道、高速公路或快速道路，甚至在高鐵上，可試著朝「東方」展望，在萬里無雲的時刻，或許就能在層層山巒間，看見那抹獨特的山影，成為旅途中的亮點。

玉山國家公園管理處也鼓勵民眾拍照留念，並表示捕捉玉山輪廓，不僅是一場視覺上的尋寶，更是一種心靈沉澱。許多人在遠望玉山時，會感到平靜與踏實；或許未來某一天，當真正站上山巔時，那份曾在遠方凝視的感動，將更加深刻動人。

民眾從台21線129K眺望玉山主峰（右）及玉山北峰（左）雪景 。圖／玉管處提供，孫嘉鴻攝
民眾在高鐵台中站眺望玉山主峰（右）及玉山北峰（左）。 圖／玉管處提供，林大元攝
民眾從台21線129K眺望玉山主峰（右）及玉山北峰（左）雪景 。圖／玉管處提供，孫嘉鴻攝
天天1杯手搖飲增26%糖尿病風險 營養師授控糖護心5守則

過完年了，不少人血糖數值異常、居高不下，主要是年節期間高糖飲食與作息不正常，導致血糖劇烈波動，長期恐致胰島素分泌過度，發展為第2型糖尿病。新竹國泰醫院營養師高詩棋表示，年節大魚大肉、糖分油脂攝取過多，除了肥胖，高油脂、高鹽分也會增加肝腎發炎及心血管危機。

台中搭高鐵竟肉眼能看見「玉山」本尊 遊客驚喜

玉山是東北亞最高峰，是台灣最高山岳，也是許多人心中的精神象徵。玉山國家公園管理處蒐集各地民眾拍攝的玉山影像，發現中南部多處地點，只要天氣晴朗、視野良好，肉眼就能遠眺玉山主峰挺拔的身影，有民眾在台中高鐵就拍到玉山。

吳中純罹淋巴癌不到一個月猝逝 醫：這風暴出現…只能與時間賽跑了

前主播吳中純罹患淋巴癌，竟不到一個月猝逝，震驚各界，顛覆了對淋巴癌「治癒率高」的認知。 台北榮總內科部血液科主任蕭樑材表示，從媒體報導的資訊研判，患者為罹患「侵襲性成熟T細胞淋巴瘤」，此種淋巴癌容易合併「嗜血症候群」，其為罹患癌症後，引起細胞激素風暴，一旦風暴出現，自體免疫系統會攻擊全身器官，病情將十分危急，「每天只能與時間賽跑」，最後因而猝逝。

影／武陵櫻花季最後一天管制 遊客賞花看櫻花鋪滿步道

今天是武陵櫻花季交通管制最後一天，也是228連假最後一天，昨晚山上下雨，許多櫻花已被雨打落，遊客欣賞時說，櫻花鋪滿的步道，也是另一種美。

228連假收假日 省道下午13地雷路段曝光

今天是228連假第2天，也是收假日，省道截至上午9時交通順暢，預估今下午包含台9線蘇花路廊北向等13路段恐塞。

今降雨區北移 吳德榮：明午鋒面再南下周二雨帶由北而南通過

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

