台中搭高鐵竟肉眼能看見「玉山」本尊 遊客驚喜

玉山是東北亞最高峰，是台灣最高山岳，也是許多人心中的精神象徵。玉山國家公園管理處蒐集各地民眾拍攝的玉山影像，發現中南部多處地點，只要天氣晴朗、視野良好，肉眼就能遠眺玉山主峰挺拔的身影，有民眾在台中高鐵就拍到玉山。

玉管處指出，玉山長久以來，矗立於中央山脈之巔，不僅代表台灣地理高度的極致，也是國人的精神寄託，象徵堅定與守護。對許多台灣人而言，登玉山是一項人生目標；對尚未攀登的人來說，遠望山形，同樣能感受到與土地連結的力量。

多數人知道登玉山不容易，但要看到玉山其實不難，不用親臨玉山周邊才能看見其壯麗風貌，實際上，只要天空清澈、能見度高，就可能在遠方山巒之從都會區到交通樞紐都有觀賞機會，就連在高鐵台中站候車，也能一睹其最為尖挺的峰頂。

玉管處表示，民眾若是搭車行經台中、南投、彰化、雲林、嘉義等地，無論行駛於省道、高速公路或快速道路，甚至在高鐵上，可試著朝「東方」展望，在萬里無雲的時刻，或許就能在層層山巒間，看見那抹獨特的山影，成為旅途中的亮點。

玉山國家公園管理處也鼓勵民眾拍照留念，並表示捕捉玉山輪廓，不僅是一場視覺上的尋寶，更是一種心靈沉澱。許多人在遠望玉山時，會感到平靜與踏實；或許未來某一天，當真正站上山巔時，那份曾在遠方凝視的感動，將更加深刻動人。

民眾從台21線129K眺望玉山主峰（右）及玉山北峰（左）雪景 。圖／玉管處提供，孫嘉鴻攝

民眾在高鐵台中站眺望玉山主峰（右）及玉山北峰（左）。 圖／玉管處提供，林大元攝