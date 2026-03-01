機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

情侶騎機車，後座乘客雙手環抱駕駛是再平常不過的畫面，但近期社群平台上卻瘋傳一則訊息，指稱「機車後座乘客雙手環抱駕駛」是違法行為，不僅會被開罰300元，更言之鑿鑿表示台北市今年已開出187張罰單。對此，警方與查核中心嚴正澄清，這完全是子虛烏有的假訊息！

據台灣事實查核中心發布，這則在網路上引發機車族恐慌的訊息，內容宣稱依據《道路交通管理處罰條例》，機車後座乘客禁止雙手環抱駕駛、禁止側坐或懸空擺動，甚至不得前傾貼靠駕駛。

對此，台北市交通大隊執法組出面闢謠，強調現行交通法規中，完全沒有「後座乘客環抱駕駛開罰300元」的規定。既然沒有這項法規，傳言中所謂「台北市今年1至6月已開罰187件」的說法，自然也是憑空捏造的假數據。

那麼，機車載人到底有哪些規定？根據《道路交通安全規則》第88條，機車附載人員時，除了排氣量在50cc以下的小型輕型機車不得載人外，重型及普通輕型機車若設有固定座位，得附載一人。

警方提醒，駕駛與乘客都必須配戴安全帽，且乘客最常犯的違規其實是「側坐」。依法規定，乘客必須「穩坐於座位上」，但法條中從未提及「禁止雙手環抱駕駛」或「不得前傾貼靠駕駛」，若乘客未依規定（如側坐、未戴安全帽），才會依《道路交通管理處罰條例》處駕駛人新台幣300元以上、600元以下罰鍰。

也提醒民眾，遇到未經證實的交通新制或開罰傳言，可先向交通大隊或監理機關查證，切勿隨意轉傳不實資訊，以免造成社會恐慌。