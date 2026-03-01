快訊

白晝奇襲！美媒揭川普「白天打伊朗」原因 動武前關鍵72小時曝光

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

經典賽／林昱珉增重5公斤有感球速升級 碰上哪隊未漏口風「等待指令」

聽新聞
0:00 / 0:00

機車後座乘客環抱駕駛會挨罰？網傳北市已開187張單 警方親揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
警方提醒，現行交通法規並未禁止後座乘客環抱駕駛，真正明文禁止且會依法開罰的危險行為是「側坐」。示意圖／Ingimage
警方提醒，現行交通法規並未禁止後座乘客環抱駕駛，真正明文禁止且會依法開罰的危險行為是「側坐」。示意圖／Ingimage

情侶騎機車，後座乘客雙手環抱駕駛是再平常不過的畫面，但近期社群平台上卻瘋傳一則訊息，指稱「機車後座乘客雙手環抱駕駛」是違法行為，不僅會被開罰300元，更言之鑿鑿表示台北市今年已開出187張罰單。對此，警方與查核中心嚴正澄清，這完全是子虛烏有的假訊息！

據台灣事實查核中心發布，這則在網路上引發機車族恐慌的訊息，內容宣稱依據《道路交通管理處罰條例》，機車後座乘客禁止雙手環抱駕駛、禁止側坐或懸空擺動，甚至不得前傾貼靠駕駛。

對此，台北市交通大隊執法組出面闢謠，強調現行交通法規中，完全沒有「後座乘客環抱駕駛開罰300元」的規定。既然沒有這項法規，傳言中所謂「台北市今年1至6月已開罰187件」的說法，自然也是憑空捏造的假數據。

那麼，機車載人到底有哪些規定？根據《道路交通安全規則》第88條，機車附載人員時，除了排氣量在50cc以下的小型輕型機車不得載人外，重型及普通輕型機車若設有固定座位，得附載一人。

警方提醒，駕駛與乘客都必須配戴安全帽，且乘客最常犯的違規其實是「側坐」。依法規定，乘客必須「穩坐於座位上」，但法條中從未提及「禁止雙手環抱駕駛」或「不得前傾貼靠駕駛」，若乘客未依規定（如側坐、未戴安全帽），才會依《道路交通管理處罰條例》處駕駛人新台幣300元以上、600元以下罰鍰。

也提醒民眾，遇到未經證實的交通新制或開罰傳言，可先向交通大隊或監理機關查證，切勿隨意轉傳不實資訊，以免造成社會恐慌。

交通違規 機車族 機車騎士 事實查核

延伸閱讀

貨車沒綁繩！工人肉身護床墊秒「起飛」 網友怒批：真的會害死人

民眾黨1日北高終點站機車橫擋路中惹怨 警方查證「違停」將開罰

影／高雄汽機車行經無號誌路口相撞 騎士遭撞飛畫面曝光

沒待轉區就能直接左轉？機車族小心挨罰1800元 警提醒4判斷原則

相關新聞

「小睡片刻」降心火 中醫：午睡超過30分鐘 反覺得倦怠

春天到了，因氣溫回暖、濕度增加，容易出現疲倦、嗜睡、精神不振，中醫師張家蓓表示，犯「春困」是春天常見的生理現象，因此時雨水多、潮濕悶熱，人體的陽氣生發受到濕邪影響，導致脾胃運化不佳、身體困倦。適當的午睡有助恢復體力，但時間不宜超過30分鐘，久睡精神反而變得更差。

天天1杯手搖飲增26%糖尿病風險 營養師授控糖護心5守則

過完年了，不少人血糖數值異常、居高不下，主要是年節期間高糖飲食與作息不正常，導致血糖劇烈波動，長期恐致胰島素分泌過度，發展為第2型糖尿病。新竹國泰醫院營養師高詩棋表示，年節大魚大肉、糖分油脂攝取過多，除了肥胖，高油脂、高鹽分也會增加肝腎發炎及心血管危機。

台中搭高鐵竟肉眼能看見「玉山」本尊 遊客驚喜

玉山是東北亞最高峰，是台灣最高山岳，也是許多人心中的精神象徵。玉山國家公園管理處蒐集各地民眾拍攝的玉山影像，發現中南部多處地點，只要天氣晴朗、視野良好，肉眼就能遠眺玉山主峰挺拔的身影，有民眾在台中高鐵就拍到玉山。

吳中純罹淋巴癌不到一個月猝逝 醫：這風暴出現…只能與時間賽跑了

前主播吳中純罹患淋巴癌，竟不到一個月猝逝，震驚各界，顛覆了對淋巴癌「治癒率高」的認知。 台北榮總內科部血液科主任蕭樑材表示，從媒體報導的資訊研判，患者為罹患「侵襲性成熟T細胞淋巴瘤」，此種淋巴癌容易合併「嗜血症候群」，其為罹患癌症後，引起細胞激素風暴，一旦風暴出現，自體免疫系統會攻擊全身器官，病情將十分危急，「每天只能與時間賽跑」，最後因而猝逝。

影／武陵櫻花季最後一天管制 遊客賞花看櫻花鋪滿步道

今天是武陵櫻花季交通管制最後一天，也是228連假最後一天，昨晚山上下雨，許多櫻花已被雨打落，遊客欣賞時說，櫻花鋪滿的步道，也是另一種美。

228連假收假日 省道下午13地雷路段曝光

今天是228連假第2天，也是收假日，省道截至上午9時交通順暢，預估今下午包含台9線蘇花路廊北向等13路段恐塞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。