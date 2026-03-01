素食者更易得大腸癌？名醫揭茹素5盲點：缺乏「2樣」保護力恐歸零

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
錢政弘醫師指出，門診中曾遇過不少長期茹素卻罹患大腸癌的案例。 示意圖／ingimage
錢政弘醫師指出，門診中曾遇過不少長期茹素卻罹患大腸癌的案例。 示意圖／ingimage

胃腸肝膽科醫師錢政弘近日在臉書發文指出，門診中曾遇過不少長期茹素卻罹患大腸癌的案例，提醒外界對「吃素是否不易得大腸癌」仍需更多證據。他表示，有英國研究發現，素食者整體罹癌率雖較低，但大腸癌發生率反而上升，值得大眾重新檢視所謂健康飲食是否出現盲點。

錢政弘整理素食族常見5大健康盲點，包括維生素D不足、極端低油影響吸收、活動量與日照不足、鈣質攝取短缺，以及加工素食與重口味調味風險。他解釋，維生素D缺乏是明確的大腸癌風險因子，而部分民眾長期清淡少油、久坐少曬太陽，或未從其他來源補充鈣質，都可能讓腸道保護力下降。

他也提出「防癌小筆記」，建議民眾從日常飲食與生活型態著手調整：

多吃原型食物：減少加工素肉與複雜調味。

補足維生素D與鈣：可從香菇、堅果、芝麻、豆腐與深綠色蔬菜攝取。

增加活動量：規律運動並適度日曬，促進腸道蠕動。

此外，他分享自己心中的防癌飲食原則，包括常吃魚、多蔬果、每周攝取兩份優格，並盡量避開加工肉品，認為「截長補短」才是長期保健之道。

另有刊登於《英國癌症雜誌》的跨國研究，整合英、美、台、印逾180萬人資料發現，純素者雖可降低5種癌症風險，但罹患結直腸癌的機率，反而高於攝取紅肉或加工肉品族群。研究並將受試者細分為純素、蛋奶素、海鮮素、白肉素與肉食組，追蹤17種癌症關聯。

對此，國衛院副研究員、營養師邱雪婷分析，純素者可能因不攝取乳製品而導致鈣質不足，而鈣對大腸直腸具有保護作用，不過她也提醒，純素組樣本數相對較少，統計結果仍須審慎解讀。專家一致建議，不論葷素，都應維持均衡飲食並搭配規律運動，才能真正降低癌症風險。

大腸癌 健康飲食

