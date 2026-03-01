吳中純罹淋巴癌不到一個月猝逝 醫：這風暴出現…只能與時間賽跑了

前主播吳中純罹患淋巴癌，竟不到一個月猝逝，震驚各界，顛覆了對淋巴癌「治癒率高」的認知。 台北榮總內科部血液科主任蕭樑材表示，從媒體報導的資訊研判，患者為罹患「侵襲性成熟T細胞淋巴瘤」，此種淋巴癌容易合併「嗜血症候群」，其為罹患癌症後，引起細胞激素風暴，一旦風暴出現，自體免疫系統會攻擊全身器官，病情將十分危急，「每天只能與時間賽跑」，最後因而猝逝。

蕭樑材說，「侵襲性成熟T細胞淋巴瘤」屬於非何杰金氏淋巴瘤的一種，其中占比約7%到10%，症狀常有發燒、體重減輕、倦怠等，但初期症狀往往不明顯，且淋巴結未必明顯腫大，不容易被聯想是「淋巴瘤」，關鍵的是，此種淋巴癌容易合併「嗜血症候群」。

嗜血症候群發生原因分為三大類，包括感染、自體免疫疾病、腫瘤。蕭樑材說，如罹患淋巴瘤的病人，體內將容易觸發強烈的免疫反應，並釋放大量細胞激素，結果反過來攻擊患者自身器官，因此稱為「嗜血症候群」。這種風暴可能導致病情在幾天到一、兩周內快速惡化；但在初期，病人只是反覆高燒、疲倦、食欲差、體重減輕、夜間盜汗，常被誤以為是太累、感染或壓力大，而拖延就醫。

蕭樑材說，當細胞激素風暴爆發後，患者將可能出現意識改變、呼吸衰竭、肝腎功能異常、凝血異常等全身性危機，甚至演變成敗血症等嚴重狀態，這時患者的每一階段治療「只能與時間賽跑」。因此，「侵襲性成熟T細胞淋巴瘤」為惡性度很高、很兇狠的癌症。

臨床上要快速辨識「嗜血症候群」，其實並不容易。蕭樑材說，必須依據患者持續發燒，合併抽血、骨髓檢驗等，再綜合多項指標才能診斷，並盡快找出背後的真正原因。若最後確認是淋巴瘤導致，治療就要針對淋巴瘤，進行化療等方式，才有機會把風暴壓下來、穩住全身器官。

至於，關於淋巴癌的衛教，常教導民眾注意「燒、腫、癢、汗、咳、瘦」是早期淋巴癌的六大症狀，包括半年內體重驟減10%以上、出現無原因淋巴結腫大或莫名發燒、盜汗、皮膚癢及咳嗽。但蕭樑材強調，淋巴癌初期表現不明顯，民眾不容易自行拼湊，如「侵襲性成熟T細胞淋巴瘤」淋巴結未必明顯腫大，民眾如何判斷。

蕭樑材提醒，只要出現不明原因發燒、食欲降低、夜間盜汗三大症狀，且持續一周以上，就不該再自行解釋或觀望，應盡快就醫由醫師判斷並安排檢查。目前化療是T細胞淋巴瘤的重要治療手段；若未合併嗜血症候群，仍有治癒的可能。