鰻苗捕撈期結束 今起花東以外違法捕撈最高罰15萬
2025年度鰻苗捕撈漁期已於2月28日結束，依「鰻苗捕撈漁期管制規定」，除花蓮縣及台東縣外，其他縣市轄屬的距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域，自今日起至10月31日止為期8個月禁捕期，禁止捕撈鰻苗，違反鰻苗禁漁期規定者，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。
漁業署說，鰻苗來游台灣海域為每年10月至翌年4月，為因應養殖產業經營，開放11月至翌年2月捕撈，其餘月份為禁漁期，讓來游鰻苗有機會成長繁衍下一代。2025年鰻苗捕撈量計3470公斤（統計至今年2月21日止）。
漁業署提醒，自今日起至10月31日禁止捕撈鰻苗，規範對象包括在岸際以「人力」從事捕撈者，及以漁船（筏）於海上捕撈者，違反鰻苗禁漁期規定者，將核處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
漁業署進一步說明，為了讓成鰻得以降海產卵，漁業署已輔導15個直轄市及縣市政府公告轄屬至少１條河川的中下游流域，全年禁止以任何方式捕撈鰻魚，其中宜蘭縣更公告全縣境內河川全流域禁止捕撈鰻魚，以進行鰻魚資源養護工作。
