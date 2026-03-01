世華南非分會捐血馬拉松 近半參加者為公益首捐

為響應台大EMBA校友基金會30週年捐血傳公益精神，世界華人工商婦女企管協會南非分會攜手台大EMBA校友，於28日在約翰尼斯堡舉辦「全球捐血馬拉松：南非站」，接力全球熱血公益活動。

活動當天上午，「南非國家血液服務中心」（SANBS）蘭德堡（Randburg）捐血站外便出現排隊人潮，現場有5張捐血椅，立刻滿座。有35人完成捐血，其中16人是第一次捐血，比例將近一半，全都是為了支持這次公益活動，鼓足勇氣捲起衣袖，捐出人生第一袋血。

世華南非分會會長金曉昀坐上捐血椅時，神色緊繃，因為這是她首次捐血。她告訴中央社，自己是一個連抽血都會昏倒的人，而且以前體重不夠，不能捐血，但這次她想要用行動支持，傳遞捐血救人「善的循環」理念。

不少人共襄盛舉，一名從未捐過血的民眾，一看到是台灣發起的活動，便決定報名參加；有人還戴上假髮變裝，用參加嘉年華的心情，開心來捐血。

活動獲得各僑界社團支持，包括駐南非代表處秘書、僑務顧問、台大EMBA南非校友、南非華人婦女會、豪登省台灣商會等嘉賓齊聚，共同響應公益活動。

台大EMBA「全球捐血馬拉松」1月4日於台大校園起跑，至3月中止，串聯全球五大洲，有墨爾本、吉隆坡、洛杉磯、紐約、東京、柏林、約翰尼斯堡、倫敦及全台北中南等近30個城市共同響應。