快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

世華南非分會捐血馬拉松 近半參加者為公益首捐

中央社／ 約翰尼斯堡1日專電
「全球捐血馬拉松：南非站」活動中，世華南非分會長金曉昀用行動支持公益，體驗人生第一次捐血。中央社
「全球捐血馬拉松：南非站」活動中，世華南非分會長金曉昀用行動支持公益，體驗人生第一次捐血。中央社

為響應台大EMBA校友基金會30週年捐血傳公益精神，世界華人工商婦女企管協會南非分會攜手台大EMBA校友，於28日在約翰尼斯堡舉辦「全球捐血馬拉松：南非站」，接力全球熱血公益活動。

活動當天上午，「南非國家血液服務中心」（SANBS）蘭德堡（Randburg）捐血站外便出現排隊人潮，現場有5張捐血椅，立刻滿座。有35人完成捐血，其中16人是第一次捐血，比例將近一半，全都是為了支持這次公益活動，鼓足勇氣捲起衣袖，捐出人生第一袋血。

世華南非分會會長金曉昀坐上捐血椅時，神色緊繃，因為這是她首次捐血。她告訴中央社，自己是一個連抽血都會昏倒的人，而且以前體重不夠，不能捐血，但這次她想要用行動支持，傳遞捐血救人「善的循環」理念。

不少人共襄盛舉，一名從未捐過血的民眾，一看到是台灣發起的活動，便決定報名參加；有人還戴上假髮變裝，用參加嘉年華的心情，開心來捐血。

活動獲得各僑界社團支持，包括駐南非代表處秘書、僑務顧問、台大EMBA南非校友、南非華人婦女會、豪登省台灣商會等嘉賓齊聚，共同響應公益活動。

台大EMBA「全球捐血馬拉松」1月4日於台大校園起跑，至3月中止，串聯全球五大洲，有墨爾本、吉隆坡洛杉磯、紐約、東京、柏林、約翰尼斯堡、倫敦及全台北中南等近30個城市共同響應。

捐血 吉隆坡 洛杉磯

延伸閱讀

園管局高屏分局攜14家廠商熱血開春 募血近8.5萬 c.c.

西堤攜安心亞補給愛心行動 捐血即享套餐愛心5折

開工第一天高雄知名企業率先捐血 還送麵包號召民眾參與

全台血庫告急 存量剩3.8天

相關新聞

吳中純罹淋巴癌不到一個月猝逝 醫：這風暴出現…只能與時間賽跑了

前主播吳中純罹患淋巴癌，竟不到一個月猝逝，震驚各界，顛覆了對淋巴癌「治癒率高」的認知。 台北榮總內科部血液科主任蕭樑材表示，從媒體報導的資訊研判，患者為罹患「侵襲性成熟T細胞淋巴瘤」，此種淋巴癌容易合併「嗜血症候群」，其為罹患癌症後，引起細胞激素風暴，一旦風暴出現，自體免疫系統會攻擊全身器官，病情將十分危急，「每天只能與時間賽跑」，最後因而猝逝。

影／武陵櫻花季最後一天管制 遊客賞花看櫻花鋪滿步道

今天是武陵櫻花季交通管制最後一天，也是228連假最後一天，昨晚山上下雨，許多櫻花已被雨打落，遊客欣賞時說，櫻花鋪滿的步道，也是另一種美。

228連假收假日 省道下午13地雷路段曝光

今天是228連假第2天，也是收假日，省道截至上午9時交通順暢，預估今下午包含台9線蘇花路廊北向等13路段恐塞。

今降雨區北移 吳德榮：明午鋒面再南下周二雨帶由北而南通過

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

今228連假收假日 國道11路段恐塞高公局建議這時段上路

今天是228連假收假日，高速公路局指出，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，11路段恐塞，高公局指出，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

春節大魚大肉血脂爆 醫：半年一針助高風險群護心血管

不少人春節期間大魚大肉加上作息不正常，血脂數值飆升。醫師提醒，過年後往往是心血管疾病風險上升關鍵時刻，本身有高血壓、糖尿病或心臟病病史族群，更不可掉以輕心，建議每半年可施打新型長效降血脂針劑守護健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。