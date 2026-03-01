春節大魚大肉血脂爆 醫：半年一針助高風險群護心血管

不少人春節期間大魚大肉加上作息不正常，血脂數值飆升。醫師提醒，過年後往往是心血管疾病風險上升關鍵時刻，本身有高血壓、糖尿病或心臟病病史族群，更不可掉以輕心，建議每半年可施打新型長效降血脂針劑守護健康。

衛生福利部新營醫院心臟內科醫師楊焜斌表示，春節期間短短一至兩周高油脂飲食，可能讓低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）顯著上升。他發現，台南溪北地區（新營、鹽水、後壁等）人口結構趨於高齡化，許多長輩常因春節期間子孫返鄉、作息變動而中斷規律服藥。據統計，高齡族群年後因心血管不適就醫的比例較平日增加約15-20%。

「許多病人在過年後回診時，血脂數值明顯惡化。」楊焜斌指出，對於本身屬於高風險族群，例如曾經心肌梗塞、裝過支架或合併糖尿病的患者，若 LDL 控制不理想，將增加未來半年內發生心肌梗塞或中風的風險，需更積極穩定降脂治療。

他指出，目前除傳統每日口服降血脂藥物外，醫療上也有新型長效降血脂針劑選擇，例如 Inclisiran。此類藥物透過抑制 PCSK9 蛋白生成，可有效降低 LDL 膽固醇，且給藥頻率為半年一次。

楊焜斌說明，對於無法規律服藥或即使服用高強度口服藥物仍未達標的患者，長效針劑可作為輔助選擇；透過穩定降低 LDL，有助減少動脈硬化進展。

楊焜斌也提醒，並非所有人都需要施打，是否適合需經專科醫師評估個人風險與病史後決定。

楊焜斌提醒，心血管疾病往往沒有明顯前兆，真正預防是在症狀出現前就做好控制，因此如有曾發生心肌梗塞或中風者、糖尿病合併高血脂患者、 LDL 長期高於建議標準者等3大族群，春節後是重新檢視健康指標重要時機，建議及早評估、積極治療，才能真正守護心臟健康。