快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

春節大魚大肉血脂爆 醫：半年一針助高風險群護心血管

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
衛生福利部新營醫院心臟內科醫師楊焜斌。記者謝進盛／翻攝
衛生福利部新營醫院心臟內科醫師楊焜斌。記者謝進盛／翻攝

不少人春節期間大魚大肉加上作息不正常，血脂數值飆升。醫師提醒，過年後往往是心血管疾病風險上升關鍵時刻，本身有高血壓、糖尿病或心臟病病史族群，更不可掉以輕心，建議每半年可施打新型長效降血脂針劑守護健康。

衛生福利部新營醫院心臟內科醫師楊焜斌表示，春節期間短短一至兩周高油脂飲食，可能讓低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）顯著上升。他發現，台南溪北地區（新營、鹽水、後壁等）人口結構趨於高齡化，許多長輩常因春節期間子孫返鄉、作息變動而中斷規律服藥。據統計，高齡族群年後因心血管不適就醫的比例較平日增加約15-20%。

「許多病人在過年後回診時，血脂數值明顯惡化。」楊焜斌指出，對於本身屬於高風險族群，例如曾經心肌梗塞、裝過支架或合併糖尿病的患者，若 LDL 控制不理想，將增加未來半年內發生心肌梗塞或中風的風險，需更積極穩定降脂治療。

他指出，目前除傳統每日口服降血脂藥物外，醫療上也有新型長效降血脂針劑選擇，例如 Inclisiran。此類藥物透過抑制 PCSK9 蛋白生成，可有效降低 LDL 膽固醇，且給藥頻率為半年一次。

楊焜斌說明，對於無法規律服藥或即使服用高強度口服藥物仍未達標的患者，長效針劑可作為輔助選擇；透過穩定降低 LDL，有助減少動脈硬化進展。

楊焜斌也提醒，並非所有人都需要施打，是否適合需經專科醫師評估個人風險與病史後決定。

楊焜斌提醒，心血管疾病往往沒有明顯前兆，真正預防是在症狀出現前就做好控制，因此如有曾發生心肌梗塞或中風者、糖尿病合併高血脂患者、 LDL 長期高於建議標準者等3大族群，春節後是重新檢視健康指標重要時機，建議及早評估、積極治療，才能真正守護心臟健康。

心肌梗塞 心血管疾病

延伸閱讀

兒孫連假返鄉驚見長輩藥沒吃 小心血糖失控恐傷心又傷腎

年後體重飆升是變胖或水腫？醫建議先別急打「瘦瘦針」

瘦瘦針傷眼睛？6旬男施打後「眼出血」 醫：血糖降太快恐引爆視網膜病變惡化

糖尿病人頸動脈「完全阻塞」險中風 緊急精密手術重建腦部血流通道

相關新聞

吳中純罹淋巴癌不到一個月猝逝 醫：這風暴出現…只能與時間賽跑了

前主播吳中純罹患淋巴癌，竟不到一個月猝逝，震驚各界，顛覆了對淋巴癌「治癒率高」的認知。 台北榮總內科部血液科主任蕭樑材表示，從媒體報導的資訊研判，患者為罹患「侵襲性成熟T細胞淋巴瘤」，此種淋巴癌容易合併「嗜血症候群」，其為罹患癌症後，引起細胞激素風暴，一旦風暴出現，自體免疫系統會攻擊全身器官，病情將十分危急，「每天只能與時間賽跑」，最後因而猝逝。

影／武陵櫻花季最後一天管制 遊客賞花看櫻花鋪滿步道

今天是武陵櫻花季交通管制最後一天，也是228連假最後一天，昨晚山上下雨，許多櫻花已被雨打落，遊客欣賞時說，櫻花鋪滿的步道，也是另一種美。

228連假收假日 省道下午13地雷路段曝光

今天是228連假第2天，也是收假日，省道截至上午9時交通順暢，預估今下午包含台9線蘇花路廊北向等13路段恐塞。

今降雨區北移 吳德榮：明午鋒面再南下周二雨帶由北而南通過

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

今228連假收假日 國道11路段恐塞高公局建議這時段上路

今天是228連假收假日，高速公路局指出，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，11路段恐塞，高公局指出，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

春節大魚大肉血脂爆 醫：半年一針助高風險群護心血管

不少人春節期間大魚大肉加上作息不正常，血脂數值飆升。醫師提醒，過年後往往是心血管疾病風險上升關鍵時刻，本身有高血壓、糖尿病或心臟病病史族群，更不可掉以輕心，建議每半年可施打新型長效降血脂針劑守護健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。