三餐不固定又亂吃！科技男血糖飆升昏倒 醒來竟「視力崩壞」

不少人以為糖尿病只是血糖偏高的問題，卻忽略血糖長期失控，最先傷害的往往是「眼睛」。當微血管反覆遭到破壞，視網膜病變、黃斑部水腫、白內障甚至青光眼，都可能接連找上門。醫師鍾珮禎在節目《小宇宙大爆發》分享，一名30多歲在科技業任職的男子，因長期作息混亂、飲食高油高糖，最終血糖飆升至800 mg/dL（正常空腹血糖應低於100 mg/dL），當場昏倒送醫，還住進加護病房，視力也因此留下後遺症。

鍾珮禎指出，這名男子因客戶多在海外，工作長期日夜顛倒，三餐時間極不固定，往往忙到深夜或清晨才隨便吃點東西果腹。為了省時，他幾乎天天點外送，滷味、炸物、手搖飲、汽水成了日常標配，這樣的生活型態持續多年。直到某天上班時突然昏厥，送醫檢查發現血糖高達800 mg/dL，確診糖尿病並緊急治療。

他清醒後不久，開始覺得眼前黑影飄動、視線模糊。轉診眼科檢查發現，高血糖已引發視網膜病變，新生血管破裂出血，玻璃體布滿血塊，必須接受玻璃體內注射治療。原以為控制住病情即可，沒想到兩年多後回診時又出現視力下降，進一步檢查確診為早發性白內障。即使接受手術，視網膜因長期發炎早已出現凹凸不平的受損狀態，視力難以完全恢復。

鍾珮禎提醒，日常生活中有幾類食物與習慣，可能在無形中加重眼睛負擔：