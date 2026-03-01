快訊

三餐不固定又亂吃！科技男血糖飆升昏倒 醒來竟「視力崩壞」

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人以為糖尿病只是血糖偏高的問題，卻忽略血糖長期失控，最先傷害的往往是「眼睛」，照片為示意圖。 圖／AI生成
不少人以為糖尿病只是血糖偏高的問題，卻忽略血糖長期失控，最先傷害的往往是「眼睛」。當微血管反覆遭到破壞，視網膜病變、黃斑部水腫、白內障甚至青光眼，都可能接連找上門。醫師鍾珮禎在節目《小宇宙大爆發》分享，一名30多歲在科技業任職的男子，因長期作息混亂、飲食高油高糖，最終血糖飆升至800 mg/dL（正常空腹血糖應低於100 mg/dL），當場昏倒送醫，還住進加護病房視力也因此留下後遺症。

鍾珮禎指出，這名男子因客戶多在海外，工作長期日夜顛倒，三餐時間極不固定，往往忙到深夜或清晨才隨便吃點東西果腹。為了省時，他幾乎天天點外送，滷味、炸物、手搖飲、汽水成了日常標配，這樣的生活型態持續多年。直到某天上班時突然昏厥，送醫檢查發現血糖高達800 mg/dL，確診糖尿病並緊急治療。

他清醒後不久，開始覺得眼前黑影飄動、視線模糊。轉診眼科檢查發現，高血糖已引發視網膜病變，新生血管破裂出血，玻璃體布滿血塊，必須接受玻璃體內注射治療。原以為控制住病情即可，沒想到兩年多後回診時又出現視力下降，進一步檢查確診為早發性白內障。即使接受手術，視網膜因長期發炎早已出現凹凸不平的受損狀態，視力難以完全恢復。

鍾珮禎提醒，日常生活中有幾類食物與習慣，可能在無形中加重眼睛負擔：

含反式脂肪食品：如奶精、奶油球等，攝取過量會提高壞膽固醇、誘發慢性發炎，增加血管病變與黃斑部病變風險。

含酥油的糕餅：高溫烘焙易讓油脂氧化，產生大量自由基，提升氧化壓力，與眼中風、黃斑部病變相關。

塑膠容器盛裝熱食：可能釋出塑化劑，增加發炎反應與致癌風險。

含糖飲料：造成血糖劇烈起伏，長期下來對眼睛微血管傷害極大。

