聽新聞
0:00 / 0:00
三餐不固定又亂吃！科技男血糖飆升昏倒 醒來竟「視力崩壞」
不少人以為糖尿病只是血糖偏高的問題，卻忽略血糖長期失控，最先傷害的往往是「眼睛」。當微血管反覆遭到破壞，視網膜病變、黃斑部水腫、白內障甚至青光眼，都可能接連找上門。醫師鍾珮禎在節目《小宇宙大爆發》分享，一名30多歲在科技業任職的男子，因長期作息混亂、飲食高油高糖，最終血糖飆升至800 mg/dL（正常空腹血糖應低於100 mg/dL），當場昏倒送醫，還住進加護病房，視力也因此留下後遺症。
鍾珮禎指出，這名男子因客戶多在海外，工作長期日夜顛倒，三餐時間極不固定，往往忙到深夜或清晨才隨便吃點東西果腹。為了省時，他幾乎天天點外送，滷味、炸物、手搖飲、汽水成了日常標配，這樣的生活型態持續多年。直到某天上班時突然昏厥，送醫檢查發現血糖高達800 mg/dL，確診糖尿病並緊急治療。
他清醒後不久，開始覺得眼前黑影飄動、視線模糊。轉診眼科檢查發現，高血糖已引發視網膜病變，新生血管破裂出血，玻璃體布滿血塊，必須接受玻璃體內注射治療。原以為控制住病情即可，沒想到兩年多後回診時又出現視力下降，進一步檢查確診為早發性白內障。即使接受手術，視網膜因長期發炎早已出現凹凸不平的受損狀態，視力難以完全恢復。
鍾珮禎提醒，日常生活中有幾類食物與習慣，可能在無形中加重眼睛負擔：
含反式脂肪食品：如奶精、奶油球等，攝取過量會提高壞膽固醇、誘發慢性發炎，增加血管病變與黃斑部病變風險。
含酥油的糕餅：高溫烘焙易讓油脂氧化，產生大量自由基，提升氧化壓力，與眼中風、黃斑部病變相關。
塑膠容器盛裝熱食：可能釋出塑化劑，增加發炎反應與致癌風險。
含糖飲料：造成血糖劇烈起伏，長期下來對眼睛微血管傷害極大。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。