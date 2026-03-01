中東戰火衝擊航空運輸 航班取消情況一次看

美國和以色列對伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。阿聯酋今取消往返杜拜4架次、阿提哈德跟星宇取消往返阿布達比各1架次。

阿聯酋航空表示，配合杜拜機場關閉，目前接獲通知暫停台北－杜拜航線。

阿提哈提航空指出，昨（28日）飛往阿布達比航班均取消狀態，部分航班起飛後也轉回原目的地，今下午2時前（台灣時間晚間6時前）飛往阿布達比航班全取消，由於目前戰爭局勢還不明朗，後續恢復航班時間還未定。

桃園機場公告，今天阿聯酋取消往返杜拜4架次、阿提哈德及星宇取消往返阿布達比各2架次。

阿聯酋表示，由於當地領空關閉，3月1日當地時間下午3 點前，所有進出杜拜的阿聯酋航空航班均暫時停飛，若72小時內有航班安排，可辦理重新改訂（最晚 10 天內）或申請退票。

至於國籍航空是否受到影響繞道，華航表示，歐洲客運航班不受影響，部份貨運航班已調整替代航路；長榮航空表示，往返歐洲航班的航路未經過伊朗領空，航班皆正常。

針對中東最新局勢導致區內部分空域關閉，國泰航空表示，暫停2月28日於區內的航班運作，包含往返杜拜及利雅得的客運航班，以及往返杜拜阿勒馬克圖姆國際機場的貨機航班。

此外，平日會飛越相關空域的航班也已改道。 顧客和機組人員的安全是國泰航空的首要考慮，將繼續密切關注事態發展，為受影響顧客提供支援，並在檢視中東地區局勢後，再考慮恢復往返或飛越中東地區。