快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火衝擊航空運輸 航班取消情況一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
阿聯酋航空表示，配合杜拜機場關閉，目前接獲通知暫停台北－杜拜航線。業者提供
阿聯酋航空表示，配合杜拜機場關閉，目前接獲通知暫停台北－杜拜航線。業者提供

美國和以色列伊朗發動攻擊，並遭伊朗以美軍中東基地為目標反擊。有多家航空公司在中東數國關閉領空後停飛。阿聯酋今取消往返杜拜4架次、阿提哈德跟星宇取消往返阿布達比各1架次。

阿聯酋航空表示，配合杜拜機場關閉，目前接獲通知暫停台北－杜拜航線。

阿提哈提航空指出，昨（28日）飛往阿布達比航班均取消狀態，部分航班起飛後也轉回原目的地，今下午2時前（台灣時間晚間6時前）飛往阿布達比航班全取消，由於目前戰爭局勢還不明朗，後續恢復航班時間還未定。

桃園機場公告，今天阿聯酋取消往返杜拜4架次、阿提哈德及星宇取消往返阿布達比各2架次。

阿聯酋表示，由於當地領空關閉，3月1日當地時間下午3 點前，所有進出杜拜的阿聯酋航空航班均暫時停飛，若72小時內有航班安排，可辦理重新改訂（最晚 10 天內）或申請退票。

至於國籍航空是否受到影響繞道，華航表示，歐洲客運航班不受影響，部份貨運航班已調整替代航路；長榮航空表示，往返歐洲航班的航路未經過伊朗領空，航班皆正常。

針對中東最新局勢導致區內部分空域關閉，國泰航空表示，暫停2月28日於區內的航班運作，包含往返杜拜及利雅得的客運航班，以及往返杜拜阿勒馬克圖姆國際機場的貨機航班。

此外，平日會飛越相關空域的航班也已改道。 顧客和機組人員的安全是國泰航空的首要考慮，將繼續密切關注事態發展，為受影響顧客提供支援，並在檢視中東地區局勢後，再考慮恢復往返或飛越中東地區。

以色列 伊朗 星宇航空 阿聯酋航空 航班

延伸閱讀

影／伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

美以空襲伊朗遭反擊 中東地區航空運輸受衝擊

美聯手以色列空襲伊朗 德黑蘭當局隨即展開報復

美以空襲伊朗 阿聯酋航空暫停往返杜拜航班

相關新聞

吳中純罹淋巴癌不到一個月猝逝 醫：這風暴出現…只能與時間賽跑了

前主播吳中純罹患淋巴癌，竟不到一個月猝逝，震驚各界，顛覆了對淋巴癌「治癒率高」的認知。 台北榮總內科部血液科主任蕭樑材表示，從媒體報導的資訊研判，患者為罹患「侵襲性成熟T細胞淋巴瘤」，此種淋巴癌容易合併「嗜血症候群」，其為罹患癌症後，引起細胞激素風暴，一旦風暴出現，自體免疫系統會攻擊全身器官，病情將十分危急，「每天只能與時間賽跑」，最後因而猝逝。

影／武陵櫻花季最後一天管制 遊客賞花看櫻花鋪滿步道

今天是武陵櫻花季交通管制最後一天，也是228連假最後一天，昨晚山上下雨，許多櫻花已被雨打落，遊客欣賞時說，櫻花鋪滿的步道，也是另一種美。

228連假收假日 省道下午13地雷路段曝光

今天是228連假第2天，也是收假日，省道截至上午9時交通順暢，預估今下午包含台9線蘇花路廊北向等13路段恐塞。

今降雨區北移 吳德榮：明午鋒面再南下周二雨帶由北而南通過

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

今228連假收假日 國道11路段恐塞高公局建議這時段上路

今天是228連假收假日，高速公路局指出，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，11路段恐塞，高公局指出，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

春節大魚大肉血脂爆 醫：半年一針助高風險群護心血管

不少人春節期間大魚大肉加上作息不正常，血脂數值飆升。醫師提醒，過年後往往是心血管疾病風險上升關鍵時刻，本身有高血壓、糖尿病或心臟病病史族群，更不可掉以輕心，建議每半年可施打新型長效降血脂針劑守護健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。