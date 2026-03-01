聽新聞
今降雨區北移 吳德榮：明午鋒面再南下周二雨帶由北而南通過
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日降雨區逐漸北移，中部以北仍有局部短暫降雨，南部好轉、氣溫回升。
今各地區氣溫如下：北部17至26度、中部18至29度、南部18至30度及東部18至27度。
吳德榮指出，明(2日)下午起鋒面南下，北部、東半部轉有局部短暫降雨，氣溫降；周二(3日)鋒面雨帶由北而南通過，先後為各地帶來局部陣雨，偶有雷雨發生的機率，天氣轉涼。周三(4日)鋒面南移至巴士海峽，南部仍有明顯降雨，其他地區有局部短暫降雨的機率。周四(5日)鋒面雨帶減弱，天氣略好轉、氣溫回升，南部及東半部偶有偶有局部短暫降雨的機率。
最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五(6日)東北季風增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。周六、日(7、8日)乾冷空氣南下，天氣晴朗、早晚很冷。下周一、二(9、10日)轉偏東風，各地仍晴朗、氣溫升，東半部偶有局部短暫雨的機率。周五起台灣已脫離短波盛行、易降雨的型態。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
