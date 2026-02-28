23時49分宜蘭近海規模4.4地震 最大震度宜花4級

聯合新聞網／ 台北訊
2026年2月28日23時49分50秒，宜蘭縣近海發生芮氏規模4.4的有感地震，震源深度約10.6公里，屬於極淺層地震。震央位於宜蘭縣政府正南方約38.4公里海域，造成當地及鄰近縣市感受到明顯搖晃。

最大震度4級地區：宜蘭縣、花蓮縣

此次地震在宜蘭縣南澳鄉及花蓮縣和平鄉測得最大震度為4級，屬於中震範圍。震度4級時，民眾多有恐懼感，部分人在震時會尋找躲避處，睡眠中的人也容易醒來。房屋會有明顯搖動，底座不穩的物品可能傾倒，較重家具有移動的情形，輕微災害有可能發生。汽車駕駛人與步行者均會感受到搖晃，電線也明顯晃動。建議受災地區民眾地震時立即趴下掩護，避免靠近窗戶並注意保持安全。震後應檢查家中水、電、瓦斯管線損害，並留意餘震發生。

最大震度2級地區：南投縣、新北市

南投縣及新北市民眾可感受到輕微搖晃，屬於輕震程度，約有多數人可以感覺到地震，但損害機率低。建議民眾保持警覺，注意隨時有餘震可能，不宜靠近可能危險的設施。

最大震度1級地區：桃園市、臺中市、臺北市、新竹縣

桃園市、臺中市、臺北市及新竹縣感受到微震，僅在安靜環境下有輕微搖晃感，無明顯安全威脅。民眾仍應保持防震意識，配合相關防災措施。

本次地震釋放的能量雖屬中小型，但因地震發生於極淺層，造成鄰近地區明顯搖晃。民眾在日常生活中應持續遵守防震守則，如掌握趴下、掩護、穩住三大原則，並於地震過後檢查生活環境安全，留意官方防災資訊。

▶看最近地震列表。（此文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

23時49分宜蘭近海規模4.4地震 最大震度宜花4級

