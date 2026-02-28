聽新聞
舊蘇花最美段廢線／轉型案例 老鐵道變單車道

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

舊蘇花和仁到大清水段，未來能否如同觀光業者期望，轉型成國際觀光步道或慢行系統不得而知，但台灣過往其實不乏類似案例，例如台鐵東勢支線在停駛後轉型成東豐自行車綠廊、台鐵舊山線豐原至后里段轉型成后豐鐵馬道等。

舊鐵道路線，因坡度平緩、具備隧道與橋樑等工程遺構，成為轉型慢行系統的首選。以台中的東豐自行車綠廊為例，是全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道，全長約十三點六公里，包括由鐵道月台改建的涼亭、平行於自行車道的鐵軌、紀念九二一地震的斷層月台公園等。

后豐鐵馬道路段，由原來的台鐵舊山線整建，成功保留了九號隧道及跨越越台中的花梁鋼橋，可供自行車與步行者同時使用。

位於苗栗的台鐵舊山線鐵道自行車，則是在一九九八年停駛後，因其沿路林相、文化景觀豐富，由縣府打造出全台首創「Railbike舊山線鐵道自行車」。

早在二○○九年，交通部就曾思考過在周末或不定期的時段，將蘇花公路變成純自行車道。十七年過去，當蘇花改真的完工、舊線真的退位，舊蘇花等來的卻是一紙將美景封鎖、回歸國產署的廢線公告。

