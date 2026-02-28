舊蘇花最美段廢線／花蓮嘆息「路的歷史歸零」

「如果只是封起來、廢掉，過去累積的歷史、故事與風景就全部歸零了。」舊蘇花公路和仁至大清水段廢線，引發花蓮觀光圈高度焦慮，多名在地業者私下直言，問題在於政府是否願意為這條路找到新的生命形式。

花蓮地方人士、前觀光局副局長陳淑慧則點出制度面困境。她指出，舊蘇花目前由公路局管轄，但路段又位於太魯閣國家公園範圍內，未來若再因天災落石，究竟由誰負責清理與維護，成為各單位遲疑的關鍵。

花蓮旅遊協會、美食協會前理事長劉瑞祺對於此段路的廢線定案感到憤怒與無力。曾騎行此路段超過十趟的他表示，這段路的美，是開車無法體會的，在舊蘇花上，你會更貼近海面、山脈、天空。劉瑞祺強調，這條路承載了從原住民、日治時期到現代的拓荒史，即便地震造成損傷，以現代技術絕對有維持的可能性。

專職經營原住民部落生活旅行的瘋馬旅行社總經理李文瑞也認為，歷史景點保存本就是觀光的第一性原理，自然災害本身就是時間與空間交織而成的風景樣貌，若僅因管理困難、怕麻煩就選擇廢線，這是最簡單也最可惜的作法，過去的文化與故事都會歸零。

世大觀光系副教授陳家瑜分析，台灣擁有許多具高度潛力的觀光資源，但多數並非由觀光署直接管轄，只要不在觀光署納管的風景區內，就須仰賴跨部會協調，成為政策最大阻力。

「觀光署很無力，在協調時往往推不動。」陳家瑜強調，舊蘇花的去留，其實是一面鏡子，反映出其他部會在面對國家戰略政策時，是否真正具備觀光思維，如果不從國家高度重新思考各部會的責任，所謂的「觀光立國」將流於空談。