冷眼集／觀光立國 保不住一段舊蘇花

國發會去年審議通過交通部提出的「Tourism 二○三○台灣觀光邁向二○三○方案」，以「永續韌性Ｘ數位創新」為主軸，將台灣推向國際。然而，被譽為「舊蘇花公路最美路段」的台九丁線和仁至大清水路段廢線，卻與永續理念背道而馳。諷刺的是，面對大好的觀光資源被廢、業者哀號，觀光署依舊無力主導跨部會協調，也照應出高喊多年的「觀光立國」，在實際治理現場頻頻失靈。

當初觀光署由觀光局升格的核心目的就在於政府將觀光定位為「國家戰略產業」，讓升格的觀光署得以制定觀光政策、修訂相關旅遊法規，藉此推動台灣觀光產業在二○三○年達成兆元產值的目標。可針對觀光產業建言將舊蘇花此路段轉型成國際觀光步道規畫，觀光署的角色仍像跨部會體系中的小媳婦，不願、不敢、不宜有任何聲音。

公路單位依車輛行走的安全考量最後做出依程序解編的決策並不意外，觀光署則始終沒有清楚表態，原因並不複雜，因為這段路不歸觀光署管轄，其位階無法要求跨部會停下廢線腳步，也無資源管理介入，甚至就連協調評估會議都不被受邀。政府喊得震天價響的觀光立國、觀光主流化，在這案裡卻顯得格外諷刺。

當其他單位對發展台灣觀光仍未能形成政府共識時，行政院就應跳下來強力整合，否則所謂的國家戰略產業依舊是紙上談兵。舊蘇花廢線後的命運如何，正是台灣觀光邁向二○三○後最好的練習題。如果政府真心要發展觀光，就不是能在節慶活動、旅展儀式、簡報檔案上談觀光，否則，未來被廢的恐怕不只是舊蘇花。