蘇花絕景 最美公路廢線 業者促改朝聖之路

被譽為「舊蘇花公路最美路段」的舊蘇花公路（台九丁線）和仁至大清水路段，上月因行政院公告解編廢線引發關注，也讓不少觀光業者直呼惋惜，認為不該讓美景就此退場，建議可將該路段規畫為「蘇花國家海岸步道」，打造台灣的「聖雅各之路」。

舊蘇花和仁至大清水路段，路長近五公里，緊貼卡那岡斷崖及太平洋，可俯瞰清水斷崖。沿線景點包括可眺望和仁海灣的熱門打卡點太魯閣國家公園界碑、長約卅公尺，手工開鑿沒有襯砌，且是蘇花路廊唯一一座日據時代使用至今的和仁臨海短隧道，以及卡那岡斷崖路段的知名景點屏風岩。一直是單車族、徒步環島客與旅遊團指定造訪的景觀道路。

不過在前年○四○三地震後，土石鬆動災點多，頻繁落石阻斷交通，行政院為此上月公告廢線解編，若無其他單位承接，最終將回歸國產署。

然而，廢線消息一出，引發觀光圈與花蓮在地業者的惋惜。台北永嘉旅行社大嘴鳥假期負責人任培義認為，和仁至大清水段不該只是「美景的終點」，而是台灣走向世界的起點，建議政府將該路段轉型為「蘇花國家海岸步道」，串聯太平洋海岸、太魯閣峽谷與合歡山的高山步道，打造全球少見、從海平面一路延伸至三千公尺的垂直生態路線。

任培義認為，該路段定位足以媲美西班牙「聖雅各之路」，不僅是歷史與地質的活教材，因為保留斷崖古道與日治短隧道，讓旅人用雙腳感受地質震撼與拓荒歷史，同時也具備永續觀光產值。

公路局東區養護工程分局長林文雄表示，公路等級道路須承擔高使用頻率與安全責任，該路段目前因安全風險極高而封閉，現況不適合再開放車流，但若轉為遊憩步道，管理思維不同，已徵詢太魯閣國家公園管理處等單位意見，預計再追蹤數個月，若無其他單位承接，最終將回歸國產署。

太魯閣國家公園管理處副處長林忠杉說，日前公路局已口頭詢問，不過○四○三地震後，加上後續豪雨颱風，太管處轄區內仍有多處景點待修復，考量既有量能，目前仍以現行需要修復的範圍為主。該路段經公路局評估因風險過高建議解編廢線，太管處也認為回歸大自然比較好。