運動員新出路 專家：政府應鼓勵企業進用退役運動員

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導

職涯專家表示，科技業搶人大作戰，不僅需要科技研發人才，也需要技術操作人力，加上高薪，吸引運動員跨界從事科技工程師，例如半導體封測大廠日月光，就跨領域招募體育系畢業生，正是看中其高度專注力與抗壓性。

樂生涯管理顧問中心執行長、資深職涯顧問藍如瑛說，科技業高薪酬，吸走傳統產業人力，連服務業的人才也不放過；因應晶圓代工與封裝需求，需要大量的製程與技術人員，不管高科技研發與技術操作人員，都是竹科爭取的對象。

一○四人力銀行指出，二○二六年二月電子資訊、軟體、半導體人才缺口達十六點九萬人，較去年同期成長百分之五，反映資通訊與科技製造業求才若渴；人才招募上不僅放寬學經歷，也探詢多元人才投入的可能性。

例如日月光邀請體育系畢業生擔任製程、作業員，主因是運動員具備高度專注力、面對挫折的抗壓力等特質，適合擔任製程、設備、廠務等職務，可適應資通訊與科技製造業的高壓生活。

藍如瑛分析，競技運動員多數在卅五歲前面臨職涯高峰，需思考退場安排，能順利轉任教練者僅占少數，許多人退役後缺乏穩定的職涯發展，但運動員接受高強度訓練，體能好，有抗壓性、紀律與團隊合作能力，正是企業需要的人才。

藍如瑛說，運動員跨入科技領域，可從基礎工作開始，逐步銜接助理工程師或技術職，透過在職進修取得碩士學位，成功轉型為科技人；她曾協助新北市府輔導甲組棒球選手或具奧運經驗的運動員，他們過去投注專項訓練，若補足職能訓練與進修資源，轉職並非難事。

藍如瑛指出，對企業而言，具運動專長的員工可勝任本職工作，也可協助內部社團或企業聯隊，創造附加價值；政府振興體育，應協助運動員有完整職涯規畫，整合勞動、教育與體育政策，鼓勵企業進用退役運動員，有助延續運動員職涯，創造國家體育發展、體育人才、企業三贏局面。

