運動員工程師推手／電機博士瘋排球 自蓋球館進軍聯賽

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導
竹科運動員工程師的幕後推手黃柏智，熱愛排球的他在新竹寶山打造私人排球場，推薦運動員跨入科技產業，更籌組球隊進軍企業聯賽。記者黃羿馨／攝影
竹科運動員工程師的幕後推手黃柏智，熱愛排球的他在新竹寶山打造私人排球場，推薦運動員跨入科技產業，更籌組球隊進軍企業聯賽。記者黃羿馨／攝影

竹科大廠資深主管黃柏智是竹科掀起運動員轉戰工程師的推手，他是電機博士，因為熱愛排球，在新竹寶山打造私人球館，原本提供同好運動，後來吸引台積電、聯發科、新思等大廠員工社團進駐，帶動運動風氣，新竹寶山也成為擁有六座私人球館的「排球聚落」。

黃柏智國小時看到排球賽凌空殺球的英姿，開始對排球著迷；他成績優異，在家人催化下一路讀到電機博士，最終進入台積電工作。

他與清大的同學在台積電草創排球社，為精進球技，下班後踏遍桃竹地區的球團，找人切磋球技，實力突飛猛進。沒想到新冠疫情爆發，打球的校園場地封鎖，黃柏智見球友無球可打，在妻子支持下，自己找地建球館，從場館布局、硬體設施到燈光配置，他親自找廠商、盯進度，二○二二年新竹首座私人球館「可利排球小棧」落成啟用。

這座球館吸引台積電、聯發科、新思等科技大廠的社團進駐，也成為園區管理局指定排球賽場，更掀起排球熱，短短幾年，園區盃排球賽從十餘隊暴增至四十多隊，甚至帶動球館投資熱，寶山鄉已成為擁有六座私人球館的「排球聚落」。

黃柏智在球館發現不少優秀的運動員，畢業後失去競技舞台，職涯發展陷入困境，他發揮「伯樂」慧眼，將他們帶進竹科產業，更籌組「可利工程師」球隊進軍企業聯賽。

黃柏智表示，這群體保生有韌性、有紀律，也是竹科需要的人才；經營球隊與球館已經不單是商業投資，也是翻轉人生的社會實驗。

