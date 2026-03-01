有助工作表現 學者促帶薪運動假

竹科工程師長期處於高壓、高專注度與高工時環境，精神科醫師認為，運動可協調大腦運作，有助工作表現。學者建議，企業若在乎績效，除鼓勵員工運動，可研議導入「帶薪運動假」，正視運動與休息對腦力工作的實質價值。

清華大學材料系特聘教授周卓煇指出，竹科工程師長時間加班已成常態，研發人員也不例外，若超過八小時工作，難以維持高品質思考，運動是有效的放空方式，人在運動時，大腦處於相對放鬆狀態，有助於整理思緒，「冷靜下來點子就會出現」，對研發有正面助益。

周卓煇建議企業與其推廣員工多運動，不如從工作時段內著手，主動撥時間讓員工帶薪運動，可在工作日安排固定運動時段，例如每周二到三次，將下午茶時間改為到戶外打球、曬太陽，比照現行志工假制度，導入「帶薪運動假」。

周卓煇也說，他在學生時期大量運動，即便聯考前仍持續打棒球、組隊比賽，「考試成績只有更好，沒有更差」，企業若將績效、良率視為核心目標，不應一味拉長工時，要正視運動與休息，「休息過後的思考，才是最有用的思考」。

精神科醫師楊聰財說，工程師長時間專注工作，不管跨部門開會或技術型的作業，會消耗前額葉的葡萄糖與神經傳導資源，一旦能量不足會陷入煩躁、判斷力降低；運動可提升前額葉血流與氧氣供應，有助於恢復專注與決策能力；規律運動可降低壓力荷爾蒙皮質醇濃度，減緩杏仁核過度警戒，穩定情緒。

精神科醫師說，運動能活化多巴胺相關系統，讓大腦重新建立努力與回饋的連結，改善自律神經平衡，讓專注力不是短時間硬撐；運動的價值不在於暫時紓壓，而是讓大腦避免過度消耗，維持長期運作。