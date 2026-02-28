又是這縣市！財神來報喜 大樂透頭獎1.65億元一注獨得

28日開獎的大樂透，頭獎金額1.65億元，一注獨得，幸運得主在高雄市仁武區八德中路116號1樓大獎多多彩券行投注大樂透，獨得1.65億元大獎。同時，28日大樂透春節大紅包開出20組，均是一注獨得。

28日大樂透獎號為：17、23、30、37、39、49，特別號43。

台彩同時統計28日大樂透春節加碼獎項開出情形，大紅包開出20組，總中獎注數為20注，20組皆為單注中獎；小紅包開出24組，總中獎注數為25注，其中23組為單注中獎，1組為2注均分。

台彩表示，活動截至本期為，止累積開出大紅包組數為416組，剩餘64組，累積開出小紅包組數為657組，剩餘143組，次期（3月1日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公不為主。