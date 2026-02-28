快訊

目擊者聞巨響！伊朗革命衛隊報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

聯手美轟炸！以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 最高領袖哈米尼動向曝光

二二八紀念館打造歷史小旅行 單日人數破2千

中央社／ 台北28日電

今天是228和平紀念日，「二二八國家紀念館」單日參觀人次突破2000，打破去年同日紀錄，館長藍士博表示，館方希望打造「一日歷史小旅行」，讓歷史成為可以親身體會的公共記憶。

受近期「歷史補課潮」影響，今天前來參觀的民眾以年輕人居多，藍士博接受訪問表示，這次並非刻意為年輕人設計的限定活動，而是讓整個場館在這段時間變得更豐富，如邀請新銳紀錄片導演分享創作經驗及故事，透過影像與對談，自然吸引年輕世代關注。

藍士博提到1樓「傾聽歷史的回聲：二二八口述歷史與生命記憶」特展，吳三連台灣史料基金會早在1990年代便投入口述歷史工作，許多故事未必為當今年輕人所熟知，但只要走進展場，往往會被前輩的努力與勇氣所感動，進而願意把故事分享給更多人。

2樓「二二八與校園：事件中的延平學院」特展也吸引不少民眾參觀，藍士博表示，紀念館近年特別策劃以建國中學、淡江中學到延平中學為主題的系列展覽，強調1947年事件中青年的角色。

藍士博指出，當年高中生展現出勇氣與熱情，同樣不應被歷史忽略；延平中學的前身延平學院，更承載戰後台灣人追求自主教育的理想，呼應日治時期台灣人在現代教育上的自覺與努力。

藍士博表示，228事件與白色恐怖最大的不同，在於前者多屬陳情抗爭後的軍事鎮壓，許多受難者來不及留下紀錄，甚至家屬在長達40年的噤聲年代中不敢提及，導致大量第一手史料流失。相較之下，白色恐怖尚有逮捕、自白與判決文件可供佐證，但228事件的受難人數，恐怕永遠難以得出精準數字。

藍士博說，隨著檔案清查與歷史研究推進，受到事件影響的人數持續增加。有些人或許只是被短暫拘留，卻一生未曾向家人提起；有些人在街頭鎮壓中倖存，卻同樣承受恐懼與壓抑。

藍士博認為，補償與賠償固然重要，但更重要的是理解整個社會共同承擔的歷史責任，「因為今日所享有的自由與民主，正建立在這些人的犧牲之上」，期盼更多民眾深入了解228。

藍士博 228 年輕人

延伸閱讀

超大咖天后突襲夜店！全場尖叫到失控 一起大跳火山舞

00後大學生回鄉 接棒辦村晚

助眠、舒壓、防病 中國年輕人愛上中藥手串

李千娜捐片酬致歉 慈林婉拒：期待用社會影響力激勵更多年輕人

相關新聞

日麻疹疫情升溫！赴日看WBC棒球賽要留意 台大醫曝「口罩擋不住」

台灣出現首例境外入麻疹群聚案，日本疫情為近7年同期新高，適逢世界棒球經典賽（WBC）期間，民眾赴日旅遊與觀賽人潮增加。台...

228收假日將現北返車潮 公路局預估省道公路「8大路段」易塞

明（3/1）日是228連續假期最後1日，預估將有北返車潮，省道易壅塞路段有台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋北向路段，台...

食藥署公告新規！食品製造、加工業者涉重大食安事件 最重廢除品管驗證

近年食安事件頻傳，衛福部食藥署去年起擴大要求辦理工廠登記達一定規模的食品製造、加工、調配業者等，須取得「衛生安全管理系統...

減脂別只吃水煮青菜！營養師曝脂肪最怕9種食物 薑黃、番茄都入列

想減脂卻不想天天餓肚子、只吃清水煮菜嗎？營養師高敏敏指出，其實只要挑對食材，就能幫助代謝加乘、增加飽足感，還能偷偷燃脂。高敏敏今天（28日）在臉書發文，整理出「脂肪最怕的9種神食物」，供民眾參考。

不斷更新／228連假第2天國道零星事故釀回堵 下午避開12地雷路段

（13:10更新）

李千娜捐片酬致歉 慈林婉拒：期待用社會影響力激勵更多年輕人

藝人李千娜月初出席電影「世紀血案」殺青記者會時一句「沒那麼嚴重」遭到炎上，她道歉並將全數片酬捐給林義雄的慈林教育基金會。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。