二二八紀念館打造歷史小旅行 單日人數破2千

今天是228和平紀念日，「二二八國家紀念館」單日參觀人次突破2000，打破去年同日紀錄，館長藍士博表示，館方希望打造「一日歷史小旅行」，讓歷史成為可以親身體會的公共記憶。

受近期「歷史補課潮」影響，今天前來參觀的民眾以年輕人居多，藍士博接受訪問表示，這次並非刻意為年輕人設計的限定活動，而是讓整個場館在這段時間變得更豐富，如邀請新銳紀錄片導演分享創作經驗及故事，透過影像與對談，自然吸引年輕世代關注。

藍士博提到1樓「傾聽歷史的回聲：二二八口述歷史與生命記憶」特展，吳三連台灣史料基金會早在1990年代便投入口述歷史工作，許多故事未必為當今年輕人所熟知，但只要走進展場，往往會被前輩的努力與勇氣所感動，進而願意把故事分享給更多人。

2樓「二二八與校園：事件中的延平學院」特展也吸引不少民眾參觀，藍士博表示，紀念館近年特別策劃以建國中學、淡江中學到延平中學為主題的系列展覽，強調1947年事件中青年的角色。

藍士博指出，當年高中生展現出勇氣與熱情，同樣不應被歷史忽略；延平中學的前身延平學院，更承載戰後台灣人追求自主教育的理想，呼應日治時期台灣人在現代教育上的自覺與努力。

藍士博表示，228事件與白色恐怖最大的不同，在於前者多屬陳情抗爭後的軍事鎮壓，許多受難者來不及留下紀錄，甚至家屬在長達40年的噤聲年代中不敢提及，導致大量第一手史料流失。相較之下，白色恐怖尚有逮捕、自白與判決文件可供佐證，但228事件的受難人數，恐怕永遠難以得出精準數字。

藍士博說，隨著檔案清查與歷史研究推進，受到事件影響的人數持續增加。有些人或許只是被短暫拘留，卻一生未曾向家人提起；有些人在街頭鎮壓中倖存，卻同樣承受恐懼與壓抑。

藍士博認為，補償與賠償固然重要，但更重要的是理解整個社會共同承擔的歷史責任，「因為今日所享有的自由與民主，正建立在這些人的犧牲之上」，期盼更多民眾深入了解228。