日麻疹疫情升溫！赴日看WBC棒球賽要留意 台大醫曝「口罩擋不住」

台灣出現首例境外入麻疹群聚案，日本疫情為近7年同期新高，適逢世界棒球經典賽（WBC）期間，民眾赴日旅遊與觀賽人潮增加。台大醫院兒童感染科主治醫師黃立民指出，麻疹疫苗藉由空氣傳播，「戴口罩也難預防」，加上我國30至40歲民眾未暴露自然感染環境，且不少人未完成兩劑麻疹疫苗施打，感染機率上升，建議民眾赴日前完成疫苗接種，不適合疫苗接種者則可選擇免疫球蛋白施打。

黃立民表示，麻疹的傳染力相當強，R0值介於12至18之間，也就是說在沒有外力介入下，一個感染者可以傳給12至18個人，且透過空氣傳播，假如在同一空間若相隔8公尺，除非體內已有抗體，否則仍會有感染風險。

黃立民說，一般外科口罩或即使配戴多層口罩，因無法完全密合，對麻疹的防護效果有限，N95口罩在日常生活中也難以長時間、完全密合配戴，防護效果仍有侷限。

黃立民指出，預防麻疹有效方式有二種，第一是接種麻疹疫苗，且只打一劑不可靠，一定要完成兩劑疫苗接種，民眾只要在出發前完成接種「都來得及」，不過，麻疹疫苗屬減毒活疫苗，不適合孕婦、免疫力不佳族群施打；第二種預防方式為施打「免疫球蛋白」，其機轉為直接將抗體打進體內，可達到短期預防效果，且不分族群皆可施打。

至於疫苗施打後產生保護力的時間，黃立民說，疫苗接種後約一周抗體會逐漸生成，即使是在接觸病毒後的數天內補打疫苗，仍有機會阻止發病；而免疫球蛋白則是在注射後即可立即提供保護。

不過，麻疹免疫球蛋白為「被動免疫」，與疫苗提供的「主動免疫」不同，僅可提供短暫保護力。黃立民指出，免疫球蛋白將抗體直接注入人體內，保護力為2至4周，若民眾在日本看球，滯留1至2周時間，應相對安全。不過，仍建議30至40歲族群，若當年未完成2劑疫苗接種，應盡快補打疫苗，根據現行研究，2劑麻疹疫苗可讓民眾免於感染麻疹，「尚未有保護力隨時間失效的證據。」

另，台大公衛學院教授陳秀熙提醒，近期日本東京與大阪在同一流感季內，罕見二度發布流感警報，尤其東京病例數一度降至低點，隨後重新攀升，大阪染流感個案數也上升，且日本並非單一病毒株流行，而是A型H3N2與B型流感「共同流行」，且B型流感病例明顯上升，占近期檢出病例數超過一半，赴日民眾需多加留意。

疾管署指出，1966年（含）以後出生的成人，近期如計畫前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議出國前2至4周至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗，以降低感染風險，並於旅遊期間做好防護措施。

黃立民說，台灣整體疫苗接種率高超過9成，部分年齡層甚至接9成5，因此整體疫情風險相對可控，與疾病管制署的評估一致。不過30多歲至40多歲族群可能存在免疫缺口，部分人未完整接種2劑疫苗，又未曾自然感染，抗體濃度偏低，成為目前較需留意的族群，而尚未接種疫苗的6個月以下嬰幼兒同樣屬於高風險對象。