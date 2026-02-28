快訊

評估談判無望！美國與以色列聯手空襲伊朗 哈米尼辦公室遭攻擊

開戰！以色列對伊朗發動先制打擊 德黑蘭傳出爆炸

高雄228中樞紀念儀式...家屬抗議會場配樂「太歡樂像婚禮」 主辦單位致歉

食藥署公告新規！食品製造、加工業者涉重大食安事件 最重廢除品管驗證

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署公告修正「 食品衛生安全管理系統驗證作業程序」，針對涉及重大食品安全事件業者，如轄區衛生局或檢調單位新聞稿、調查紀錄表等，說明業者違反食安法第15條，且情節重大，可直接廢止其驗證資格。本報資料照片。
衛福部食藥署公告修正「 食品衛生安全管理系統驗證作業程序」，針對涉及重大食品安全事件業者，如轄區衛生局或檢調單位新聞稿、調查紀錄表等，說明業者違反食安法第15條，且情節重大，可直接廢止其驗證資格。本報資料照片。

近年食安事件頻傳，衛福部食藥署去年起擴大要求辦理工廠登記達一定規模的食品製造、加工、調配業者等，須取得「衛生安全管理系統驗證」，本月進一步公告修正「 食品衛生安全管理系統驗證作業程序」，針對涉及重大食品安全事件業者，如轄區衛生局或檢調單位新聞稿、調查紀錄表等，說明業者違反食安法第15條，且情節重大，可直接廢止其驗證資格。

根據食藥署25日公告「 食品衛生安全管理系統驗證作業程序」，其中訂定「重大食品安全事件處理流程」，要求涉重大食品安全事件，且通過衛生安全卵裡系統驗者的業者，其驗證機構應通知業者，在7天內以書面方式補充事件發生原因、改善及相關產品回收處理情形，如果涉及食安事件的產品，不再驗證範圍之內，則需要提供佐證資料，供驗證機構釐清確認。

該作業程序也規範業者涉食安事件後，若未萬成缺失改善，或逾期未回覆改善報告者，須由審議小組進行審議，若未通過者會撤銷或廢止其驗證，並收回驗證說明書；若衛生局或檢調單位新聞稿、調查紀錄表等，已明確說明食品業者違反「食安法」第15條違規事實，或已勒令停業、歇業且情節重大者，為防止重大危害，驗證機構可依規定廢止食品業者的驗證資格。

食藥署指出，「食品衛生安全管理系統驗證作業程序」是依「食安法」授權訂定，是主管機關對驗證機構辦理食品衛生安全管理系統驗證的作業程序說明，配合去年發布修正的「食品良好衛生規範準則」及「應取得衛生安全管理系統驗證之食品業者類別及規模」訂定，調整有關重新驗證、訴願、重大食安事件處理等流程，以利統一及完整性，並非全新規定。

食藥數強調，根據作業程序中「重大食品安全事件處理流程」，取得第二級品管驗證之業者涉及重大食品安全事件時，無論案發事件是否於驗證範圍內，驗證機構均需就其書面文件審查並執行實地追蹤查驗，以利重新評估其是否仍符合驗證資格。

衛生局 食安 食藥署

延伸閱讀

影／必比登名店出包？鴨肉珍遭爆「瓷碗碎片摻飯」 業者解釋認疏失

不認李貞秀是立委 卓揆不接受質詢 令各部會不提供資料

彰化國中教練涉性騷申復未決先復聘 女學生嚇到不敢上學

川普稱全球關稅增至15% 白宮經濟顧問：仍在討論

相關新聞

李千娜捐片酬致歉 慈林婉拒：期待用社會影響力激勵更多年輕人

藝人李千娜月初出席電影「世紀血案」殺青記者會時一句「沒那麼嚴重」遭到炎上，她道歉並將全數片酬捐給林義雄的慈林教育基金會。...

玉山降雪持續！今由南往北轉雨明趨緩 下周更濕冷最凍時間點曝

未來1周受到鋒面和華南水氣接續影響，各地天氣相對比較不穩定。玉山今天上午降雪，目前持續中，雪深已達4公分。中央氣象署氣象...

加油要快！油價結束連兩周凍漲 下周汽油每公升漲2角、柴油漲4角

油價在春節連假期間連兩周凍漲的小確幸結束了，由於國際油價略漲，下周一（3月2日）零時起，國內汽油每公升調漲0.2元，柴油...

減脂別只吃水煮青菜！營養師曝脂肪最怕9種食物 薑黃、番茄都入列

想減脂卻不想天天餓肚子、只吃清水煮菜嗎？營養師高敏敏指出，其實只要挑對食材，就能幫助代謝加乘、增加飽足感，還能偷偷燃脂。高敏敏今天（28日）在臉書發文，整理出「脂肪最怕的9種神食物」，供民眾參考。

宮古島近海地震頻繁 粉專：已5起規模5.0以上 都是淺層地震

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，日本宮古島西北方海域這幾天地震相當頻繁，目前觀測到5起規模5.0以上的地震，最大...

食藥署公告新規 食品製造、加工業者涉重大食安事件 最重廢除品管驗證

近年食安事件頻傳，衛福部食藥署去年起擴大要求辦理工廠登記達一定規模的食品製造、加工、調配業者等，須取得「衛生安全管理系統...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。