減脂別只吃水煮青菜！營養師曝脂肪最怕9種食物 薑黃、番茄都入列
想減脂卻不想天天餓肚子、只吃清水煮菜嗎？營養師高敏敏指出，其實只要挑對食材，就能幫助代謝加乘、增加飽足感，還能偷偷燃脂。高敏敏今天（28日）在臉書發文，整理出「脂肪最怕的9種神食物」，供民眾參考。
高敏敏列出的9種食材包括：
1. 綠茶：富含兒茶素（EGCG），可促進脂肪氧化，提升基礎代謝。
2. 藍莓：含花青素，抗氧化效果佳，能穩定血糖、避免暴食。
3. 黑可可：多酚類與黃烷醇豐富，可促進血液循環、抗發炎，也有助控制食慾。
4. 肉桂：含肉桂醛，幫助血糖穩定，提升胰島素敏感性。
5. 辣椒：含辣椒素，能促進熱效應，提高燃脂效率。
6. 生薑：富含薑辣素，可促進血液循環、產熱效應，增進代謝。
7. 薑黃：含薑黃素，促進代謝，加速脂肪燃燒，減少脂肪細胞增殖與發炎反應。
8. 番茄：富含茄紅素，抗發炎，改善脂質代謝。
9. 黑咖啡：咖啡因可提升專注力並提振代謝，短暫提高脂肪氧化。
高敏敏也提醒，這些天然食材雖有助減脂，但想維持良好體態，仍需搭配均衡飲食與規律運動，才能健康燃脂、不易復胖。
除了要注意飲食，減重減脂也要留意不能突然大幅增加運動量。先前本站曾報導，醫師建議甩肉應採循序漸進方式，慢慢提高運動強度，因為突然爆量運動恐誘發補償性進食，帶來反效果。新竹初日診所院長魏士航提醒，應先從可持續的運動量開始，並提高蛋白質攝取比例，當身體適應規律運動後，再逐步加入高強度間歇訓練，另外也要避免只靠節食來減重。
