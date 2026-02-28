快訊

獨／遭點名批綠袍選竹市長？吳國治駁「空穴來風」疑分化與柯總召情誼

國寶級帥哥死會！竹內涼真爆熱戀33歲實力派女星

228事件79周年！賴總統提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

聽新聞
0:00 / 0:00

李千娜捐片酬致歉 慈林婉拒：期待用社會影響力激勵更多年輕人

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
慈林基金會今天在宜蘭林家墓園舉辦228事件暨林家祖孫受難追思紀念活動。圖／民眾提供
慈林基金會今天在宜蘭林家墓園舉辦228事件暨林家祖孫受難追思紀念活動。圖／民眾提供

藝人李千娜月初出席電影「世紀血案」殺青記者會時一句「沒那麼嚴重」遭到炎上，她道歉並將全數片酬捐給林義雄的慈林教育基金會。慈林今天發聲，雖婉拒捐款，但肯定李千娜願意真誠面對台灣歷史真相，也期待她參與慈林活動。

李千娜所屬的劇樂蹦娛樂昨天發表聲明，指當時製作方締約時故意隱瞞未取得授權並進行拍攝，致演員名譽遭受波及，並產生重大財產損害，李千娜已決定對相關人士提出刑事告訴，也要求製作公司刪除電影中含有李千娜畫面。

聲明中附上捐款收據，表示李千娜已將該片全部片酬捐贈予慈林基金會，表達歉意，並期盼未來以實際行動持續為社會付出，帶來正向影響。

慈林基金會今天回應，基金會宗旨是豐富台灣人心靈、促進台灣社會的和諧與團結。和諧和團結的基礎，是對真相的理解和反省。「世紀血案」電影的攝製顯示，台灣社會對真相的認知非但不足，而且嚴重扭曲。

慈林表示，李千娜小姐願意真誠面對台灣歷史真相，本會同仁感到安慰與欽佩，李小姐願意捐出演出酬勞的真誠善意，則必須婉拒。期待李千娜在適當時機參與慈林活動，以她的社會影響力激勵更多年輕人，認知及反省台灣歷史真相，讓每一位台灣的幼童都能快樂地長大，讓我們共同的家園不再是流血之地。

世紀血案 捐款 李千娜

延伸閱讀

李千娜捲「世紀血案」爭議1個月！提刑事告訴證清白「刪除全部畫面」

失言遭抵制！李千娜有工作了 全新身分曝光

李千娜慘了！母女遭台視「紅白」除名 預錄畫面被刪光

李千娜掰了櫻花季！5億「陽光女子合唱團」超正的她急救火

相關新聞

影／來看台灣最高處的雪人！玉山上午降雪了 積雪4公分深

水氣、溫度條件配合，玉山上午下雪了。中央氣象署表示，玉山氣象站上午7時10分降雪，上午10時雪深4公分。

摩斯漢堡連4年紀念228 最新版圖文曝光：共同守護得來不易的和平自由

摩斯漢堡連續4年在228和平紀念日當天發文紀念228，每年都有特製的和平鴿圖卡，並且沒有所謂的228促銷活動，網友評為「...

不斷更新／228連假第2天國道零星事故釀回堵 下午避開12地雷路段

（13:10更新）

學童在超商吃麥當勞被公審「品德教育」！店長和教練發聲 網轟偷拍翻車

日前Threads有網友PO出一群學童在超商吃麥當勞的照片，質疑沒消費卻外食，還標籤「尊重在哪」、「品德教育」，對此超商...

玉山降雪持續！今由南往北轉雨明趨緩 下周更濕冷最凍時間點曝

未來1周受到鋒面和華南水氣接續影響，各地天氣相對比較不穩定。玉山今天上午降雪，目前持續中，雪深已達4公分。中央氣象署氣象...

加油要快！油價結束連兩周凍漲 下周汽油每公升漲2角、柴油漲4角

油價在春節連假期間連兩周凍漲的小確幸結束了，由於國際油價略漲，下周一（3月2日）零時起，國內汽油每公升調漲0.2元，柴油...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。