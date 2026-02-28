李千娜捐片酬致歉 慈林婉拒：期待用社會影響力激勵更多年輕人

藝人李千娜月初出席電影「世紀血案」殺青記者會時一句「沒那麼嚴重」遭到炎上，她道歉並將全數片酬捐給林義雄的慈林教育基金會。慈林今天發聲，雖婉拒捐款，但肯定李千娜願意真誠面對台灣歷史真相，也期待她參與慈林活動。

李千娜所屬的劇樂蹦娛樂昨天發表聲明，指當時製作方締約時故意隱瞞未取得授權並進行拍攝，致演員名譽遭受波及，並產生重大財產損害，李千娜已決定對相關人士提出刑事告訴，也要求製作公司刪除電影中含有李千娜畫面。

聲明中附上捐款收據，表示李千娜已將該片全部片酬捐贈予慈林基金會，表達歉意，並期盼未來以實際行動持續為社會付出，帶來正向影響。

慈林基金會今天回應，基金會宗旨是豐富台灣人心靈、促進台灣社會的和諧與團結。和諧和團結的基礎，是對真相的理解和反省。「世紀血案」電影的攝製顯示，台灣社會對真相的認知非但不足，而且嚴重扭曲。

慈林表示，李千娜小姐願意真誠面對台灣歷史真相，本會同仁感到安慰與欽佩，李小姐願意捐出演出酬勞的真誠善意，則必須婉拒。期待李千娜在適當時機參與慈林活動，以她的社會影響力激勵更多年輕人，認知及反省台灣歷史真相，讓每一位台灣的幼童都能快樂地長大，讓我們共同的家園不再是流血之地。