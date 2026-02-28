影／「櫻吹雪」場景如夢幻般迷人 雪霸武陵遊憩區賞櫻可至3月中旬

雪霸國家公園武陵遊憩區的櫻花仍持續盛開，粉色的昭和櫻、紅粉佳人及白色的霧社櫻接續驚艷登場，花季將持續到3月中旬。雪霸國家公園管理處表示，武陵櫻花季的交通管制將於3月1日結束，但為避免山區車潮壅塞，仍建議民眾多利用大眾運輸工具前往賞花，以輕鬆安全的方式親近高山春色。民眾可自台北轉運站或宜蘭轉運站搭乘國光客運前往武陵農場，減少自行開車帶來的交通壅擠塞車壓力，讓旅程更順暢愉快，也能以低碳方式享受山林之美。

雪管處指出，目前武陵櫻花仍持續綻放，漫步林中，伴著微風吹拂櫻花花瓣飄落，「櫻吹雪」場景有如置身國外美景。武陵可賞花，還擁有深具保育意義的生態亮點「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭，為讓大眾能實際觀賞到國寶魚，在櫻花鉤吻鮭生態中心有座模擬高山溪流環境打造的大型生態魚缸，重現七家灣溪清澈水域與礫石河床樣貌，遊客可近距離觀察櫻花鉤吻鮭悠游其間，欣賞牠粉紅側紋在水光折射下閃耀的身影，並透過展示與解說，深入了解多年來復育與棲地保護成果，幸運的話還可觀賞到鮭魚回溯動人的畫面。

遊客除了在櫻花鉤吻鮭生態中心可透過展示了解復育歷程外，在七家灣溪沿線的觀魚台、兆豐橋、武陵吊橋等地點，也有機會實際觀察櫻花鉤吻鮭在清澈溪流中悠游的身影，感受高山溪流生態的生命力。

雪管處表示，武陵遊客中心2樓的「藝啟武陵」藝廊日前剛開幕，現正展出「這些年那些年~我們武陵的故事」油畫及攝影展，以藝術視角呈現武陵不同時期的山林風貌與人文記憶；展覽透過油畫筆觸與攝影鏡頭的紀實力量，記錄四季更迭、山岳雲海與溪流生命，讓遊客在賞花觀魚之餘，也能在展場中細細閱讀武陵歲月的累積與情感的延續，享受自然與藝術交織的深度旅程。武陵遊客中心將於3月12日、3月19日下午2點各辦一場藝文生態講座，邀民眾從不同視角認識武陵的自然與人文風貌。