北市輔具中心借用最多是輪椅、拐杖 民眾盼到府服務有缺點

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市西區輔具中心由伊甸社會福利基金會承辦，提供輔具諮詢、評估、借用等服務。圖／伊甸基金會提供
台北市西區輔具中心由伊甸社會福利基金會承辦，提供輔具諮詢、評估、借用等服務。圖／伊甸基金會提供

北市現有3家輔具中心，去年整體服務量達13萬多人次，其中二手輔具借用人次達7570人次，較前一年成長1.4倍，最多人借用的輔具為輪椅、拐杖等。有些民眾認為輔具評估人員可到府服務，輔具中心坦言每次攜帶輔具有限，難滿足需求。

台北市西區輔具中心由伊甸社會福利基金會承辦，負責中正、萬華、大安、松山共4個行政區，中心配置不只職能治療師或物理治療師等專業背景的輔具評估人員、社工協助購置困難的家庭媒合資源，還有負責二手輔具清潔消毒、確認功能無虞的維修技師。

伊甸基金會台北區區長葉毅馨說，中心的輔具借用比例以成人居多，兒童相對少數；成人輔具的庫存量足夠，兒童輔具則是種類與庫存量有限，因尺寸特殊、個別化，借用要看運氣。

葉毅馨說，曾有家長要為重度身障孩子借用，現有二手輔具較難符合需求，除了排隊等候合適輔具，或採申請輔具補助購置。而兒童輔具種類多元且價格落差大，以擺位型推車為例，價格上看3萬至10萬不等，購置的經濟負擔較大。

她表示，市府社會局透過民間團體的捐贈，購置兒童尺寸的輪椅，然輔具中心的倉儲空間有限下且個別化差異大，無法一次大量進貨，若是有兒童輔具的借用需求建議可致電輔具中心諮詢。

葉毅馨說，滿常遇到打籃球骨折、車禍受傷的民眾，出院後短期需求，大多借用以行動輔具如輕量化輪椅、骨科輪椅、便盆椅、四腳拐、拐杖等。

葉毅馨提到，若是長期需求者，輔具中心評估人員會依據每個使用者的需求和身體功能能力，建議合適的輔具項目，以進一步申請購置補助。

她指出，目前輔具中心與聯合醫院合作輔具評估據點，隨著長照3.0納入急性後期照顧的服務對象，可以提供出院準備的民眾及時的輔具評估，取得符合自己能力的輔具。以助步車為例，讓使用者返家後可透過助步車訓練行走的肌耐力後，順利回歸社區生活。

葉毅馨也透露，有些民眾認為輔具評估人員到場評估比較方便，常常希望到府服務，但中心評估人員每次能攜帶到現場的輔具有限，有時無法滿足評估需求。她建議，大家能親自到輔具中心或據點，進行諮詢、評估、試用，現場有不同輔具的款式，在無購置壓力下，還有專業人員給予建議，讓民眾可以找到合適輔具。

台北市西區輔具中心由伊甸社會福利基金會承辦，輔具借用比例以成人居多，兒童相對少數。圖／伊甸基金會提供
台北市西區輔具中心由伊甸社會福利基金會承辦，負責中正、萬華、大安、松山共4個行政區，提供輔具諮詢、評估、借用等服務。圖／伊甸基金會提供
