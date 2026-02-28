出院免跑醫療器材行借輔具 專家建議北市可再做這事

北市府今年啟動「社醫共站．輔具隨行」計畫，在聯醫試辦院內駐點服務，縮短醫療服務與輔具取得的時間差，民眾可直接在院諮詢且借用。專家肯定此作法，也建議相關人員可到病房指導病患和家屬，能提高病患返家後得到正確照顧的機會。

台灣自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立表示，長照3.0有一項重點是返家照顧計畫，目的是透過出院準備銜接長照服務體系。對於病患跟病患家屬而言，剛出院回家那段時間的照顧最困難，因為病患的失能程度最嚴重、身體狀況也是最多，所以更需要整合性服務。

林金立說，過往經驗是民眾去輔具中心諮詢、獲得使用輔具的建議，後續仍得跑一趟到醫療器材行購買。但病患家屬面臨住院照顧、辦出院，已經是壓力最大的時候，根本沒有餘裕做這些準備。

他提到，絕大多數民眾出院前就急著需要用，加上要到輔具中心也不是那麼方便，因此常常就近至醫院旁的醫療器材行，聽業者的建議後購買輔具，事後再申請補助。儘管業者會給予專業意見，大部分民眾第一次購買輔具仍以價格為主，使得輔具不見得完全符合他當下需求。