快訊

獨／遭點名批綠袍選竹市長？吳國治駁「空穴來風」疑分化與柯總召情誼

國寶級帥哥死會！竹內涼真爆熱戀33歲實力派女星

228事件79周年！賴總統提及林宅血案是「國家機器介入與掩蓋證據」

聽新聞
0:00 / 0:00

出院免跑醫療器材行借輔具 專家建議北市可再做這事

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府今年啟動「社醫共站．輔具隨行」計畫，在聯醫試辦院內駐點服務，縮短醫療服務與輔具取得的時間差。此為示意圖。圖／北市聯醫提供
北市府今年啟動「社醫共站．輔具隨行」計畫，在聯醫試辦院內駐點服務，縮短醫療服務與輔具取得的時間差。此為示意圖。圖／北市聯醫提供

北市府今年啟動「社醫共站．輔具隨行」計畫，在聯醫試辦院內駐點服務，縮短醫療服務與輔具取得的時間差，民眾可直接在院諮詢且借用。專家肯定此作法，也建議相關人員可到病房指導病患和家屬，能提高病患返家後得到正確照顧的機會。

台灣自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立表示，長照3.0有一項重點是返家照顧計畫，目的是透過出院準備銜接長照服務體系。對於病患跟病患家屬而言，剛出院回家那段時間的照顧最困難，因為病患的失能程度最嚴重、身體狀況也是最多，所以更需要整合性服務。

林金立說，過往經驗是民眾去輔具中心諮詢、獲得使用輔具的建議，後續仍得跑一趟到醫療器材行購買。但病患家屬面臨住院照顧、辦出院，已經是壓力最大的時候，根本沒有餘裕做這些準備。

他提到，絕大多數民眾出院前就急著需要用，加上要到輔具中心也不是那麼方便，因此常常就近至醫院旁的醫療器材行，聽業者的建議後購買輔具，事後再申請補助。儘管業者會給予專業意見，大部分民眾第一次購買輔具仍以價格為主，使得輔具不見得完全符合他當下需求。

林金立指出，「出院前是最慌亂的時候」，既然醫院已有輔具服務據點，若是病患及其家屬不方便過去諮詢，他建議相關人員可進入病房，提供專業評估，也讓病患知道需要哪些輔具、試用不同款輔具，並指導病患和照顧家屬如何正確地使用，病患回家後得到正確照顧的機會就會大增。

北市輔具中心的服務多元，包含輔具諮詢、評估、補助申辦，以及輪椅、拐杖、便盆椅等二手輔具借用等，此為北市南區輔具中心。圖／北市社會局提供
北市輔具中心的服務多元，包含輔具諮詢、評估、補助申辦，以及輪椅、拐杖、便盆椅等二手輔具借用等，此為北市南區輔具中心。圖／北市社會局提供

輔具 病患 長照

延伸閱讀

每天快走30分鐘變好睡又「順暢」 專家認證有效：非心理作用

擊劍／雅加達亞青賽北市中華隊勇奪1金1銀 創隊史新頁

北市醫美診所槍擊案…槍手曾有殺人未遂前科 遭裁准羈押禁見

新冠疫後7年…我國超額死亡率仍達3% 台大專家：免疫、慢性病債未還完

相關新聞

影／來看台灣最高處的雪人！玉山上午降雪了 積雪4公分深

水氣、溫度條件配合，玉山上午下雪了。中央氣象署表示，玉山氣象站上午7時10分降雪，上午10時雪深4公分。

摩斯漢堡連4年紀念228 最新版圖文曝光：共同守護得來不易的和平自由

摩斯漢堡連續4年在228和平紀念日當天發文紀念228，每年都有特製的和平鴿圖卡，並且沒有所謂的228促銷活動，網友評為「...

不斷更新／228連假第2天國道零星事故釀回堵 下午避開12地雷路段

（13:10更新）

學童在超商吃麥當勞被公審「品德教育」！店長和教練發聲 網轟偷拍翻車

日前Threads有網友PO出一群學童在超商吃麥當勞的照片，質疑沒消費卻外食，還標籤「尊重在哪」、「品德教育」，對此超商...

玉山降雪持續！今由南往北轉雨明趨緩 下周更濕冷最凍時間點曝

未來1周受到鋒面和華南水氣接續影響，各地天氣相對比較不穩定。玉山今天上午降雪，目前持續中，雪深已達4公分。中央氣象署氣象...

加油要快！油價結束連兩周凍漲 下周汽油每公升漲2角、柴油漲4角

油價在春節連假期間連兩周凍漲的小確幸結束了，由於國際油價略漲，下周一（3月2日）零時起，國內汽油每公升調漲0.2元，柴油...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。