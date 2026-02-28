出院不再「折騰」北市聯醫新增輔具服務據點 出院直接借回家

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市現有全國最多3家輔具中心，此為北市南區輔具中心。圖／北市社會局提供
不少民眾骨折、外科開刀等就醫後，伴隨突然而來的輔具需求，得另跑一趟北市輔具服務據點借用，往往造成時間和交通負擔。台北市社會局2月在聯合醫院推動「社醫共站」輔具據點服務，上月開刀的病患大讚新政來得剛好，在院直接借用很方便，少了奔波折騰。

輔具中心多元服務有輔具諮詢、評估、補助申辦，以及輪椅、拐杖、便盆椅等二手輔具借用等，對象涵蓋術後復原者、障礙者、長照需要者、短期使用需求者。近年需求提升，輔具中心去年服務量成長至13萬4297人次、輔具補助8萬7298人次、二手輔具借用7570人次。

北市以全國最多3家輔具中心為核心，結合外展6處輔具據點如台大醫院北護分院、士林長青學苑、文山社福中心、西湖老人日照中心等，提供居家到宅評估、輔具中心定點多元服務及結合醫療院所整合等形式。

社會局長姚淑文表示，對於長期身障者而言，輔具已是生活必備品，大眾常以為只有身障者才會需要輔具，其實還有一些人會往往被忽略，例如開刀完、車禍導致有短期輔具的需求者，甚至因功能退化而在家跌倒的長者，有時可能直接拿雨傘或撐牆代步。多數人臨時取得拐杖等輔具，第一次確實不了解如何使用。

姚淑文說，考量這群人離開醫院時，恐無法立即取得相關資源，或要特地再跑一趟輔具中心諮詢、借用二手輔具，因此社會局把輔具服務前移至醫療場域，提高「近便性」，民眾不用再大老遠跑到輔具中心，就可方便取得輔具。

北市社政與衛政跨體系合作，社會局2月初在聯醫仁愛、陽明及忠孝院區試辦院內駐點服務，專業評估人員於固定時段為民眾提供諮詢、需求評估、現場試用與使用指導等，讓民眾於門診就醫或出院準備階段，就可獲得協助。

北市聯醫總院長王智弘表示，臨床實務中，許多病人在復健或出院準備階段，已明確需要輔具協助，此次計畫讓醫療團隊能與輔具專業評估人員即時合作，於就醫階段即提供病人輔具諮詢與相關服務。

上月車禍骨折在聯醫開刀的民眾表示，住院期間醫師和治療師有說明需要助行器等輔具，自己原規畫出院後要去輔具中心借用，剛好社工有介紹聯醫2月新增輔具服務，他當時在醫院據點諮詢並直接借用，直呼真的很方便，否則腳不良於行，還得請家人開車10來分鐘跑一趟輔具中心，對他們都是一種折騰。

社會局指出，該計畫優先考量未設有輔具中心和據點的行政區、醫療院所洽談試辦，未來將視聯醫3院區輔具評估案件數、民眾滿意度等成效，評估擴大至各聯醫院區的可行性，逐步擴展服務據點與量能。

北市南區輔具中心的服務多元，包含輔具諮詢、評估、補助申辦，以及輪椅、拐杖、便盆椅等二手輔具借用等。圖／北市社會局提供
北市輔具中心服務對象涵蓋術後復原者、障礙者、長照需要者、短期使用需求者，此為北市南區輔具中心。圖／北市社會局提供
北市社會局2月在聯合醫院推動「社醫共站」輔具據點服務，一名開刀病患大讚新政來得剛好，在院直接借用很方便，少了奔波折騰。此為示意圖，與新聞當事人無關。圖／北市聯醫提供
北市聯合醫院陽明院區的輔具據點服務，為民眾提供輔具諮詢、需求評估、現場試用與使用指導等。圖／北市聯醫提供
北市社會局2月在聯合醫院3個院區推動「社醫共站」輔具據點服務，提供輔具諮詢、需求評估、現場試用與使用指導等，此為仁愛院區。圖／北市聯醫提供
輔具 社會局 北市

