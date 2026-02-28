每天快走30分鐘變好睡又「順暢」 專家認證有效：非心理作用

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
有民眾分享，每日快走30分鐘、持續3個月，雖體重未明顯下降，但排便順暢、睡眠變深、情緒穩定。本報資料照片
有民眾分享，每日快走30分鐘、持續3個月，雖體重未明顯下降，但排便順暢、睡眠變深、情緒穩定。專家指出，這類改變往往來自腸道菌相逐步重組，而非單純心理作用。

2025年發表於「Sports Medicine and Health Science」的綜合性回顧研究指出，規律中等強度運動可改變腸道菌結構，進而影響發炎反應、血糖穩定與心理狀態，為「運動改善健康」提供明確分子機制證據。

研究顯示，規律運動可增加產短鏈脂肪酸的益菌比例，特別是產丁酸菌，丁酸（Butyrate）能強化腸道上皮屏障、降低腸道通透性，並透過抑制發炎相關基因表現，減少慢性發炎負荷。同時，丁酸也可提升粒線體效率，使細胞能量利用更順暢，當腸道菌相多樣且穩定時，發炎指標下降、代謝彈性提升，血糖波動幅度亦隨之減少。

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，運動與腸道間存在「腸肌軸」雙向調節機制。運動時肌肉釋放的肌肉因子，如介白素六，會刺激腸道L細胞分泌GLP-1，有助血糖調節；反之，腸道菌產生的短鏈脂肪酸也能進入肌肉細胞，提升脂肪氧化效率。兩者形成良性循環，使代謝與能量調節更加穩定。

張家銘提醒，運動並非強度愈高愈好，若訓練過度、恢復不足，壓力荷爾蒙升高可能增加腸道通透性，導致免疫力暫時下降，反而出現腸胃不適或易感冒等情況，關鍵在於強度與恢復的平衡。

張家銘建議，一般民眾每周進行3至5次中等強度有氧運動，如快走或騎自行車，每次30至45分鐘，強度以「可交談但微喘」為原則，同時搭配足量膳食纖維，包括抗性澱粉、水溶性纖維與天然蔬果，有助益菌生長。

張家銘說，健康改變未必立即反應在體重數字上，但3個月後，多數人可感受到排便規律、腹脹減少、血糖穩定與情緒改善等變化，這些都是腸道菌相逐步優化的訊號。

張家銘說，腸道菌相如同身體內部的生態系統，並非固定不變，而是可透過生活型態調整逐步重建，適度運動，是培養「好菌森林」最自然且具科學根據的方法，當腸道環境穩定，發炎下降、代謝靈活、情緒穩定，健康將在日常累積中逐漸顯現。

