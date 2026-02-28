228連假車流湧現 交通部提醒國道、省道午後恐現壅塞

228和平紀念日連續假期展開，國道與省道交通量逐步升溫。高公局表示，今日0至5時平均交通量達4.8百萬車公里，為平日年平均4.0百萬車公里的1.2倍，預估全日交通量將達107百萬車公里。截至上午7時，全國道路況大致正常，累計交通量為8.4百萬車公里。

因應連假車潮，高公局已啟動多項疏導措施，包括5至12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12至21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13至18時於國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制，同時採行單一費率（國3新竹至燕巢8折）、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路與匝道儀控等措施。

高公局預判，今日上午易壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰、草屯至名間；國5南向南港系統至頭城；以及國10東向鼎金系統至燕巢。建議西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，國5南向建議於17時後出發；北向方面，南部地區建議於上午9時前出發，中部地區於中午前出發，以避開車潮。

公路局指出，截至上午9時，各省道交通尚稱順暢，但預估午後部分路段將出現車流集中情形，包括台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港，以及銜接國道的台64線中和交流道、台74線快官西向與霧峰東向、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道與仁德系統東向。此外，台3線大溪、大湖及古坑至梅山路段、台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊等觀光幹道，亦可能出現短暫壅塞。

此次連假，高公局與公路局攜手合作，於每日路況預報中同步納入省道與快速公路管制措施、壅塞預測及國道客運優惠資訊，提升交通資訊整合效率。公路局亦已協調客運業者備妥充足運能並強化安全整備，建議返鄉及旅遊民眾優先選擇公共運輸，以減輕道路負荷。

高公局提醒，連假期間出門前應檢查車況並保持充足精神，駕駛時務必繫妥安全帶，勿過度依賴輔助駕駛系統；若遇雨天，應保持安全車距並隨時注意前方路況，以確保行車安全。相關疏運與即時交通資訊，民眾可至公路局網站或透過「幸福公路」App查詢，提前規劃行程以避開壅塞時段。