玉山降雪持續！今由南往北轉雨明趨緩 下周更濕冷最凍時間點曝

未來1周受到鋒面和華南水氣接續影響，各地天氣相對比較不穩定。玉山今天上午降雪，目前持續中，雪深已達4公分。中央氣象署氣象預報中心預報員賴欣國表示，玉山白天還是有機會降雪，下午過後要看低溫是否能配合。下一次高山降雪，可能落在下周二這天，因為水氣相對偏多，低溫可能有所下降，3500公尺以上高山可能有下雪情況。

從昨晚開始到現在受到華南雲雨區東移影響，中南部地區和花東地區陸續都有下雨情況。他說，目前從華南到台灣、延伸到琉球群島附近，是華南雲雨區影響的範圍。在台灣附近的雲量偏多，特別是在中南部地區、花東地區雲層相對厚實，主要雨區範圍是台中以南到高屏地區和花東地區，整體降雨量質沒有到太大。

今天的天氣，賴欣國表示，上午中南部、花東地區降雨，預計下午過後降雨範圍往北擴展到北部地區。今晚之後，雨帶會逐漸往北延伸，降雨以中部以北地區和東半部地區為主。南部地區逐漸轉成多雲到晴的天氣型態。

未來天氣趨勢，賴欣國說，明天逐漸轉為東南風到南風，溫度逐漸回升。下一次天氣變化預計下周一開始，會有一波鋒面通過及影響，各地都會有下雨情況。北方高壓下周二之後影響到台灣，鋒面通過之後，北方的東北風影響，華南地區有一道鋒面建立，它所帶來的雲雨區也會陸續影響到台灣。下周三開始，華南地區持續有一些鋒面系統在，會持續影響到下周四。

降雨趨勢，他表示，明天東北季風逐漸減弱，整體降雨比今天更減緩一些，水氣也會比較少，北部、東半部地區偶有短暫降雨，中部、南部山區可能有零星降雨，中南部平地轉為多雲、可見陽光的天氣型態。

賴欣國表示，下周一開始，受到鋒面的影響，各地降雨情況就會有所增加，中部以北、東半部地區受到鋒面影響，所以降雨機率逐漸提高。南部地區在比較北邊的地方，可能也會受到鋒面雨帶影響，也會有降雨情況。

比較明顯降雨落在下周二，賴欣國表示，華南雲雨區東移，各地降雨比較明顯，特別是在西半部地區，整體的降雨情況比較多一些，不排除可能會有比較劇烈天氣，像是閃電、打雷的天氣現象。要留意西半部地區，有局部較大雨勢情形發生。

賴欣國表示，到了下周三開始到下周五，整體降雨上來講，華南雲雨區會東移出來，水氣比下周二再略為減少一些。降雨以北部、東半部和山區為主，中南部平地逐漸轉成雲多、可見陽光，還是會有一些下雨情況發生。

溫度趨勢，賴欣國說，今天受到東北季風影響，北部、東部地區一整天偏涼，高溫可以來到22度左右，中南部高溫26至28度之間。明天到了下周一，鋒面影響之前是回暖期間，各地高溫26至30度。不過，下周二開始受到東北風增強影響，北部地區高溫明顯下降，一整天不超過18度左右，中南部、東半部地區高溫也會略為下降一些，中部地區下周二高溫掉到20至22度之間，南部也會稍微下降到26度左右。

賴欣國表示，比較冷的情況從下周二開始，下周二至下周三會有相對比較低的溫度，就是在夜晚、清晨，北部、中部地區低溫16度左右，南部地區低溫18至20度之間。下周三到下周五，還是受到東北季風影響，北部地區高溫20度上下，低溫16至18度之間，中南部地區溫度有略為提高情形，中南部高溫24至26度左右。

霧的方面，他說，明天至下周一天氣回暖期間，金門、馬祖、中部以北地區，可能會有一些局部霧或低雲影響能見度，留意交通安全和航班資訊。溫度方面，下周二受到東北季風影響，北部、東半部地區整天感受比較濕涼，中南部則是早晚偏涼。最近受到鋒面和東北季風持續影響，沿海風浪偏大，海邊活動要特別留意。