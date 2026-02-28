快訊

茶之魔手簡體文宣惹議！店家稱「考量美感」被罵爆 總公司發文滅火

影／雪人堆好了！玉山上午降雪了 積雪4公分深

教升爭議／台灣缺好典範 教學升等不到二成台大更掛零

聽新聞
0:00 / 0:00

今228連假第2天 下午地雷路段看這查

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
重點路段交通疏導措施。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專
重點路段交通疏導措施。圖／取自「公路局：公路人」臉書粉專

今天是228連假第2天，公路局表示，截至上午9時，各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段部分，包括主要城際道路台61線鳳鼻至香山、竹南路段、中彰大橋、台1線水底寮至楓港，銜接國道路段台64線國3中和交流道、台74線快官路段西向、霧峰路段東向、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向及仁德系統東向、主要幹道台3線（大溪路段、大湖路段及古坑至梅山）、台14甲線清境農場、台21線日月潭等路段將出現短暫車流。

公路局建議用路人出門前可先至公路局網站查詢路況，或下載「幸福公路」App，以避開塞車路段及時段。

另公路局說，已請客運業者於228和平紀念日期期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸

公路局提醒民眾，返鄉及出遊前可參考易壅塞路段及時段，預先做好行前規畫，亦可多加利用公共運輸多項優惠，減少交通壅塞，同時安全抵達目的地。

公共運輸 國道客運 連假

延伸閱讀

不斷更新／228連假第2天南北車流齊發 國道18地雷路段曝

做善事變犯罪…英國女捐舊衣 誤觸1地雷收高額罰單崩潰

駕駛快看…228連假國道湧車潮 高公局估18大路段易塞

228連假雨彈炸全台！這天最凍剩15度 3500公尺高山有望追雪

相關新聞

影／來看台灣最高處的雪人！玉山上午降雪了 積雪4公分深

水氣、溫度條件配合，玉山上午下雪了。中央氣象署表示，玉山氣象站上午7時10分降雪，上午10時雪深4公分。

摩斯漢堡連4年紀念228 最新版圖文曝光：共同守護得來不易的和平自由

摩斯漢堡連續4年在228和平紀念日當天發文紀念228，每年都有特製的和平鴿圖卡，並且沒有所謂的228促銷活動，網友評為「...

不斷更新／228連假第2天南北車流齊發 國道18地雷路段曝

（9:00更新）

學童在超商吃麥當勞被公審「品德教育」！店長和教練發聲 網轟偷拍翻車

日前Threads有網友PO出一群學童在超商吃麥當勞的照片，質疑沒消費卻外食，還標籤「尊重在哪」、「品德教育」，對此超商...

櫻花季來了！網友熱議全台十大「賞櫻景點」出爐 想追櫻別錯過

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「賞櫻景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大賞櫻景點有哪些。

想旺財運先從這開始！網友熱議八大「招財小物」排名出爐

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「招財小物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大招財小物有哪些。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。