今228連假第2天 下午地雷路段看這查
今天是228連假第2天，公路局表示，截至上午9時，各省道交通車流順暢，預估下午易壅塞路段部分，包括主要城際道路台61線鳳鼻至香山、竹南路段、中彰大橋、台1線水底寮至楓港，銜接國道路段台64線國3中和交流道、台74線快官路段西向、霧峰路段東向、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道東向及仁德系統東向、主要幹道台3線（大溪路段、大湖路段及古坑至梅山）、台14甲線清境農場、台21線日月潭等路段將出現短暫車流。
公路局建議用路人出門前可先至公路局網站查詢路況，或下載「幸福公路」App，以避開塞車路段及時段。
另公路局說，已請客運業者於228和平紀念日期期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。
公路局提醒民眾，返鄉及出遊前可參考易壅塞路段及時段，預先做好行前規畫，亦可多加利用公共運輸多項優惠，減少交通壅塞，同時安全抵達目的地。
