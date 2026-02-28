全台今有雨北東濕涼…明天收假日好轉 下周一又變天

今天是和平紀念日連續假期第二天，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，受到華南水氣東移及東北季風影響，今天各地大致為多雲到陰易有短暫陣雨天氣，北部及東北部感受濕涼，氣溫17至23度之間，中南部及東南部約19至29度，早晚偏涼日間溫暖。

明天收假日，他說，東北季風將減弱，華南水氣仍持續移出，且鋒面系統重新在北部海域建立，但水氣有北抬情形，除中部以北、東半部及恆春半島多雲到陰仍有局部短暫陣雨外，南部平地逐漸轉為多雲天氣，但山區偶有零星降雨發生。各地氣溫回升，北部及東北部高溫可回升到25至27度左右，中南部仍維持早晚偏涼日間溫暖偏熱的型態。

黃國致表示，下周一、下周二先是一道鋒面系統通過北部，隨後東北季風再度增強，由北至南轉為多雲到陰局部短暫陣雨天氣，其中下周二在北部及西部地區可能有局部雷雨及較大雨勢發生機會。

受冷空氣與陰雨天氣影響，黃國致表示，下周一、下周二各地氣溫下降，北部及東北部高溫降至17至19度，低溫15至16度，整體降溫較明顯；中部高溫降至21至22度，低溫16、17度；南部高溫降至24至26度，低溫17至19度，受影響程度相對較小。

他說，下周三至下周五受東北季風影響，其中，下周三、下周四華南水氣仍有移出情形，北部、西半部及東部仍局部有短暫陣雨發生機會；下周五水氣減少，除北部及東部迎風面地區局部有短暫雨外，其他地區天氣轉好。中部以北感受仍偏涼，南部隨陽光逐漸露臉，高溫可回升至28、29度，但受輻射冷卻影響，西部清晨低溫約15至19度，溫差較大多留意。

近期天氣較不穩定，黃國致表示，外出建議攜帶雨具，天氣變化幅度大，持續關注最新氣象預報資訊。另周日至下周一上午中部以北及馬祖，和下周一夜晚至下周二清晨的西部空曠地區，易有局部低雲或霧發生影響能見度，交通往返務必留意行車安全及航班資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。